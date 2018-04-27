Всемирный банк объявил о назначении нового главного экономиста

Вашингтон, 27 апреля / Синьхуа / — Всемирный банк в четверг объявил о назначении профессора Йельского университета Пинелопи Куджиану Голдберг своим новым главным экономистом.

"/Голдберг/ посвятила свою деятельность изучению многих наиболее сложных проблем, которые затрагивают развивающиеся страны, и она поможет ответить на самые важные и трудные вопросы нашего времени", — сказал в заявлении президент Всемирного банка Джим Ен Ким.

По его словам, эти вопросы «включают в себя то, как помочь развивающимся странам подготовиться к экономике будущего, и как обеспечить равенство возможностей в этом мире».

В исследованиях Голдберг упор делается на развивающихся странах. В частности, сфера ее интересов включает в себя влияние торговли на неравенство и производительность, прибыль и инновации, а также обеспечение соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности.

До того как получить нынешнюю должность в Йельском университете, Голдберг преподавала на экономическом факультете Принстонского и Колумбийского университетов.

По сообщению Всемирного банка, дата, когда Голдберг займет свой новый пост, будет объявлена в ближайшее время. —0—