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Жительница Саратова добровольно отдала мошенникам 83 тысячи рублей
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Жительница Саратова добровольно отдала мошенникам 83 тысячи рублей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
На телефон 49-летней жертвы аферистов пришло сообщение о блокировке ее банковской карты.
В четверг 26 апреля к полицейским обратилась жительница Волжского района Саратова. Дама сообщила, что пострадала от телефонных мошенников.
Аферисты провернули свой план следующим образом: они отправили на телефон саратовчанки смс, в котором говорилось о блокировке ее банковской карты.
Когда женщина перезвонила на номер телефона из смс, ей сказали, что для разблокировки карты необходимо перевести денежные средства на другой номер телефона.
Доверчивая гражданка, не задумываясь, выполнила требования злоумышленников и перевела им деньги в сумме 83 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски аферистов.
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