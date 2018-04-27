В Абдулинском районе поймали хакера-подростка

В Абдулинском районном суде расследуют уголовное дело в отношении старшеклассника, обвиняемого в создании вредоносной компьютерной программы.

Известно, что парень хорошо учится в школе и склонен к точным наукам. Пару лет назад он начал серьезно интересоваться компьютерными информационными технологиями. Вскоре школьник научился создавать программное обеспечение, а год назад решил применить полученные знания на практике и создал компьютерный вирус, с продажи которого планировал выручить определенную сумму денег.

В райсуде поясняют, что созданная парнем программа позволяла иметь удаленный доступ к другим компьютерам и пользоваться имеющимися на них документами.

Вскоре на продукт нашелся покупатель. За вредоносную программу он выложил $1 250 криптовалютой и перевел на биткоин-кошелек хакера. Таким образом, сумма незаконной выручки составила почти 60 тыс. рублей.

Разработанную программу школьник планировал передать покупателю утром следующего дня, но не успел — к нему домой явились сотрудники ФСБ

Парню предъявили обвинение в создании вредоносной компьютерной программы из корыстных побуждений. Слушание дела прошло в закрытом судебном заседании.