Абдулинский школьник создал вредоносное ПО и продал за $1250 

Абдулинский районный суд (Оренбургская область) принял к производству уголовное дело, подобных которому в его практике ранее не встречалось. Дело было заведено в отношении школьника, не только создавшего вредоносное ПО, но и успешно продавшего его заграничному покупателю.
Ранее за обвиняемым никаких правонарушений не числилось. Парень учился хорошо и был практически отличником. Ему хорошо удавались точные науки, и в один прекрасный день он решил использовать свои знания, чтобы заработать кругленькую сумму. Полученный «капитал» школьник планировал приумножить в online-играх и на тотализаторе.
Как сообщает пресс-служба Абдулинского районного суда, к концу мая прошлого года школьник закончил работу над ПО, позволяющим получать удаленный доступ к чужим компьютерам, удалять, копировать, изменять имеющуюся на них информацию, а также нейтрализовать средства защиты. Парень выставил свой продукт на продажу на одном з форумов, и покупатель не заставил себя ждать. За разработанный школьником вредонос он заплатил $1250 в биткойнах. После обмена криптовалюты с учетом вычета комиссионных школьник получил 60 тыс. рублей.
За полученные деньги парень должен был передать программу покупателю, однако ему помешали сотрудники ФСБ. Школьнику было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.ст. 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности»).