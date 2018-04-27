ЦУМ «Самара» предложили снести ради высотного строительства

В областной столице решают судьбу ЦУМа «Самара». Культовый в советские годы магазин пришел в упадок. Владелец — компания бизнесмена Алексея Шаповалова — представил три варианта изменения территории. Один из них предусматривает снос здания.

— Все проекты включают в себя строительство многоквартирных высоток. Разнятся они лишь в том, снесут ли ЦУМ «Самара» или встроят в новый микрорайон, — объявили на заседании градостроительного совета города. — Также проект не имеет градостроительной перспективы и социальной инфраструктуры.

Несколько членов высказались категорически против сноса легендарного магазина. По их мнению, здание является уникальном образцом советской архитектуры.

— Мы готовимся выйти с предложением придать ЦУМу особый статус. Здание — яркий пример советского модернизма, мы просто не можем его потерять, — высказался архитектор Юрий Астахов.

В итоге градсовет постановил отклонить поступившее предложение и направить собственнику рекомендации по развитию территории.