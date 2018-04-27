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Новая медиареальность России. Что обсудят на AdIndex City Conference
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Новая медиареальность России. Что обсудят на AdIndex City Conference 

ТАСС 1 час назад
На сегодняшний день официальная программа AdIndex City Conference — это пять деловых блоков, на которых будет представлена актуальная аналитика по рекламному и медийному рынкам, последние тренды в потреблении и прогнозы на ближайшее будущее. Эксперты выступят с докладами и мастер-классами на тему использования «больших данных», развития блогосферы, особенностей медицинского маркетинга, интеграции офлайн-данных в онлайн-кампании, работы с новыми технологиями и видеоконтентом.
Одна из ключевых секций конференции посвящена современному состоянию издательского бизнеса. Медиаменеджеры и главные редакторы знаковых СМИ обсудят трансформацию моделей бизнеса, способы борьбы за внимание аудитории и новые подходы к digital-дистрибуции контента.
AdIndex — информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Новости, интервью с ведущими специалистами, отраслевые рейтинги, статьи, информация о событиях рекламного бизнеса, образовательный проект.
Анонс соцсети
16 мая в комплексе «Ш. Е. Л. К» свои двери откроет AdIndex City Conference — рекламный город-фестиваль. В деловой программе конференции более 10 секций в формате дискуссий, ток-шоу и мастер-классов, посвященных актуальным отраслевым вопросам. Вечером гости мероприятия смогут сыграть в командную викторину — КВИЗ или посетить стендап-шоу.
Торопитесь приобрести билеты по приятной цене! Посмотреть программу и стать жителем города: http://bit.ly/2I2TK6f
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