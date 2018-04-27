Полцарства — за коня, три миллиона рублей — за эргономичную мебель

В своем ЖЖ он возмутился, что ранее Прокуратура выражала недовольство конкурсной документацией Администрации города Невьянска Свердловской области, которая планировала приобрести для муниципальных нужд автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, указав в описании технические характеристики Toyota Camry, и Прокуратура указала на недопустимость приобретения конкретного авто.

В закупке на 3 000 000 рублей, о которой рассказывает общественник, в описании мебели есть не только высокие цены, натуральные кожа и дерево, эргономичные формы, но и конкретные названия. Так, например, кресла CHAIRMAN Fuga V ЭКО с обивкой из натуральной кожи по цене 15 000 рублей, кресло для руководителя CHAIRMAN Fuga V ЭКО Ткань TW / сетчатый акрил, подлокотники металлические с накладками из мягкого пластика, механизм качания с синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях, Sipro механизм регулировки глубины сидения, крестовина хромированный металл за 26 тысяч 750 рублей. Это недопустимо, когда Прокуратура Свердловской области нарушает закон, считает правозащитник. По его мнению, двойные стандарты недопустимы.

Как пояснил Василий Рыбаков ИА «Уральский меридиан», он планирует дождаться определения по этой закупке поставщика, чтобы направить обращение в Генеральную Прокуратуру. «Пока без этого сложно утверждать имеется ли коррупционная составляющая в этой закупке, а там такие выводы или предположения уже можно будет сделать», — заявил общественник агентству.