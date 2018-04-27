Как найти солдата, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны

Как найти солдата, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войныВот уже более 70 лет люди ищут своих родных и близких, погибших или пропавших в ходе Великой Отечественной войны. В сети Интернет есть множество сайтов, которые предоставляют необходимую информацию.

Один из таких сайтов http://www.polk.ru/novosti/, который предоставляет возможность не только найти человека, но и размещать для обсуждения материалы, которые не имеют однозначной трактовки в истории, и которые еще ждут своего исследователя.

Разработчики сайта дают советы, которые могут быть полезны при самостоятельном поиске родственников, не вернувшихся с войны. Также можно разместить запрос о судьбе пропавшего солдата или офицера. Советы экспертов помогут вам выбрать правильное направление поиска.

«Такого рода сайты очень эффективны. Однако, необходимо, чтобы информация, там публикуемая, была тщательно проверена, иначе, подаренная надежда родственникам погибших или пропавших в годы ВОВ может обернуться недоверием к тем людям (и сайтам), которые выполняют реальную поисковую работу», — делится своим мнением эксперт социальных проектов движения «Поколения бессмертного полка» Елена Шлюбуль.