На Центральном автовокзале установили новое электронное табло

Рабочие отремонтировали электронное табло в здании Центрального автовокзала в Самаре . Об этом сообщили представители регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог.

Табло есть, часы электронные. Ремонт выполнен pic.twitter.com/GWtkoqsVoD — Минтранс СО (@Mintrans163) 26 апреля 2018 г.

Центральный автовокзал начал работать в 1980 году. Комплекс включает в себя станцию, рассчитанную на одновременное пребывание в ней 1500 пассажиров, гостиницу, столовую, диспетчерский пункт, перроны прибытия и отправления автобусов, площадки отстоя, мойки и диагностики подвижного состава, очистные сооружения. В цокольной части здания вокзала располагается зал прибывающих пассажиров и операционный зал с восемнадцатью кассовыми кабинами. Из зала пассажиры могут пройти на второй этаж — в зал ожидания. С вокзала осуществляется междугородное и международное автобусное сообщение. Летом станция также обслуживает дачные маршруты, которые охватывают участки на расстоянии до 60 км от Самары. Транспортный объект приводят в порядок в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. В планах строителей полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания обошьют поликарбонатом и плиткой, однако его цветовая гамма останется неизменной.