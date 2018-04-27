Расширен перечень категорий приморцев для бесплатного зубопротезирования

В Приморье расширена программа льготного зубопротезирования. В перечень категорий граждан, на которых распространяется данная программа, помимо участников, инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий включены супруги умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жители, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, все жители Приморья, относящиеся к данным категориям, могут получить эту дорогостоящую услугу бесплатно.

«В этом году на программу льготного зубопротезирования из бюджета края выделено 15 миллионов рублей, которые распределены между государственными стоматологическими поликлиниками в форме субсидий», — сообщил руководитель департамента здравоохранения Андрей Кузьмин

Он отметил, что процедура получения стоматологической услуги отработана специалистами департамента здравоохранения совместно с Советом ветеранов Приморья.

«Данная программа действует в Приморье с 2016 года. Взаимодействием по ней совместно с ветеранскими организациями края», — сообщил Андрей Кузьмин.

Глава ведомства сообщил, что в этом году также расширена и маршрутизация по зубопротезированию. Так, уссурийская стоматологическая поликлиника теперь принимает жителей и других районов края.

«Если в 2017 году в уссурийской стоматологической поликлинике на льготное зубопротезирование могли рассчитывать только жители Уссурийска , то с этого года в нее могут обращаться жители Пограничного, Ханкайского, Хорольского и Михайловского муниципальных районов», — сообщила врио главного врача поликлиники Нина Щербатая.

Отметим, что помимо протезирования зубов ветераны смогут получить и другие услуги, оказываемые в государственных стоматологических клиниках.

Кроме этого, для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью сформированы выездные бригады, которые проводят обследование пожилых людей на дому.

«Стационарное лечение ветераны войн получают в специализированном госпитале для ветеранов. В последние четыре года, с появлением пристройки к основному корпусу госпиталя, улучшились условия нахождения пациентов в учреждении. Увеличилось количество двухместных палат в отделениях, а в палатах, где ранее находилось по шесть человек, теперь лечатся по три-четыре пациента. Всего за 2017 год комплексное медицинское обследование в госпитале прошли более 4 тысяч пациентов», — сообщил Андрей Кузьмин.