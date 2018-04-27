«Правительство очень плохо стимулирует социальную ответственность бизнеса»

«Целью развития коммерческой компании всегда являлось получение прибыли. Но еще со времен Карла Маркса было ясно, что очень часто цель достижения максимальной прибыли приходит в противоречие со многими аспектами человеческой жизни. Экология, антисанитария, разрушение инфраструктуры, нарушение законов и человеческих прав, — вот немногое из того, что приводит в противоречие деятельность отдельной компании в достижении прибыли с обществом в целом. Первым механизмом повышения социальной ответственности бизнеса была конкуренция. Устойчивость компании и ее доходы зависели от качества и пользы ее продукции. Условия работы и уровень зарплаты позволяли нанимать более квалифицированных работников, а это является уже стратегическим преимуществом. Даже внешний вид фабричных корпусов и санитарная обстановка вокруг, позволяли компаниям успешнее конкурировать и повышать прибыли. Следующим этапом повышения социальной ответственности бизнеса стала борьба трудящихся за свои права, которая на протяжении нескольких десятилетий XX века привела к радикальному изменению делового законодательства. Сегодня соблюдение экологических, санитарных и многих социальных требований, является не только обязательным для компаний в развитых странах, но и вообще часто условием ее существования.

Современные тенденции развития бизнеса уже давно подтвердили необходимость учета социальной направленности в работе компаний. Предприниматели стремятся не только получать прибыль, но и оказывать посильную помощь обществу в решении социальных проблем. Многие компании добровольно принимают для себя кодекс корпоративного поведения, в котором четко обозначена социальная направленность бизнеса компании, и постоянно напоминают об этом в любом случае, подчеркивая тем самым значимость корпорации для общества. Но есть в этом направлении важная составляющая, которую учитывают далеко не все. Любое социально направленное мероприятие должно приносить выгоду, материальную или нематериальную, но обязательно приносящую пользу бизнесу в перспективе. Но в большинстве случаев это не так. Очень часто монетизировать социальные мероприятия, экологические меры, вложения в инфраструктуру не удается, и это ложиться тяжелым бременем на затраты компании. Поддерживать экологические меры, содержать не профильную инфраструктуру, вроде спортивных сооружений, выплачивать страховки и компенсации работникам, по силам только крупным корпорациям, работающим в высокомаржинальном бизнесе.

Средним и мелким компаниям не выгодны дополнительные затраты, снижающие прибыльность, потому что многие из-них находятся на грани выживания. Кроме того, в российских условиях общеизвестно о существовании т.н. „административной ренты“ — коррупционной составляющей расходов компании, без уплаты которой само существование фирмы будет под вопросом. Поэтому многие компании даже не задумываются о социальной ответственности, а ограничиваются лишь выполнением действующего законодательства и то там, где от этого не уйти. А те компании, чей бизнес идет не плохо, и кто все-таки может позволить себе дополнительные расходы, очень часто подменяют социальную ответственность совсем другой деятельностью, которая только выглядит как социально-ориентированные мероприятия, а на самом деле являются совсем другим. Например, пиаром и саморекламой, спонсированием политической деятельности и продвижением отдельных личностей на государственные должности, создание объектов инфраструктуры, которые потом эксплуатируются на коммерческой основе.

Большинство крупных компаний, лидирующих в своих отраслях, соответствуют критериям о социальной ответственности бизнеса и кроме того соблюдают Корпоративный кодекс. Но бизнес этих предприятий и фирм уже устоялся, годами приносит хорошую прибыль, и они могут себе это позволить. Более того иногда инвестиции этих компаний могут производиться именно с социальными целями, которые позволяют фирме завоевать лучшие позиции для своего бизнеса в будущем. Пример таких инвестиций — создание учебных заведений или учреждение стипендий, организация спортивных клубов или команд. Хороший пример и государственно — частное партнерство. Новым и небольшим компаниям, тем более начинающим с нуля, полностью соответствовать критериям социальной ответственности не под силу. Тем более, что правительство в нашей стране мало что делает для стимулирования социальной ответственности бизнеса, даже в круге своих обязанностей. Многие решения, направленные на стимулирование социальной ответственности бизнеса, на деле превращаются в дополнительные административные барьеры и только увеличивают административную ренту. Поэтому в любых инвестициях бизнес сначала пытается выйти на высокорентабельный уровень — что, само по себе не просто, а потом начинает задумываться о социальной ответственности. В отличие от большинства компаний в развитых странах, где легальный бизнес не может быть организован иначе, как социально ответственный».