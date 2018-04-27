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Пропавшего мужчину ищут в Белокалитвинском районе
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Пропавшего мужчину ищут в Белокалитвинском районе 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего Рината Гафиятуллина ищут полицейские в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, мужчина 1983 года рождения ушел из дома 2 апреля и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид — 30-35 лет, рост — 175-180 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы.
В день исчезновения житель Белокалитвинского района был одет в светло-синюю кофту, голубые джинсы, синие кроссовки с белыми полосками и темно-синюю куртку с капюшоном.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863-83) 69-3-18, 8 (863-83) 69-2-24, 8 (863-83) 69-4-41, 8-999-472-15-11.
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