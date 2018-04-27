В саратовских школах проходят «Уроки доброты»

В Саратовкой области в рамках реализации проекта «Единая страна — доступная среда» проводится акция «Уроки доброты», в восьми районах на базе 67 школ школьникам уже рассказали о толерантном отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба ЕР

Во время занятий педагоги — психологи знакомят детей с такими понятиями, как: «безбарьерная среда», «инклюзивное образование», «технические средства реабилитации», «толерантность» и другие. Например, во время урока, прошедшего на базе комплексного центра социального обслуживания населения Хвалынского района под девизом: «Инвалидность — одна из человеческих особенностей» ребята приняли участие в психологической игре «Имитация». Игра помогла прочувствовать всю ту сложность бытия, которую испытывают люди с инвалидностью, а также что они при этом ощущают, будь то незрячий человек или человек без руки или ноги.

Координатор проекта Евгений Ковалев рассказал, что проведение акции «Уроки доброты» стала для уже традиционной. «Мы очень рады, что акцию поддержали муниципальные районы области. Информация, которую сегодня доносят до детей во время уроков, имеет очень большое значение для воспитания подрастающего поколения, от которого завтра зависит наше будущее», — подчеркнул координатор проекта «Единая страна — доступная среда», депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.

Акция стартовала 18 апреля и продлится до 20 мая.