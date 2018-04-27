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В Омской области начали ремонтировать железнодорожные пути
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В Омской области начали ремонтировать железнодорожные пути 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Омские железнодорожники начали летнюю ремонтно-путевую кампанию. За это время планируют отремонтировать около 170 километров пути и заменить 62 стрелочных перевода.
«Модернизация путевого хозяйства запланирована на двух перегонах Транссибирского направления (Кормиловка — Калачинская, Каратканск — Татарская) и одного перегона Среднесибирского хода (Валиханово — Мынкуль). На перегонах будет выполнена полная замена рельсо-шпальной решетки, щебеночного покрытия, стрелочных переводов», — уточнили в пресс-службе областного правительства.
Отметим, что для ремонта закрыли участок пути протяженностью 14,4 километров. Движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути с использованием вариантного графика.
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