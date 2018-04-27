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ЕС будет стараться предотвратить торговую войну
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ЕС будет стараться предотвратить торговую войну 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хельсинки, 27 апреля /Синьхуа/ — Комиссар Европейского союза /ЕС/ по торговле Сесилия Мальмстрем в четверг заявила, что в случае начала торговой войны «проигравшими окажутся все без исключения». Она пообещала, что ЕС будет стараться предотвратить возникновение подобной ситуации.
Говоря о торговых трениях между Китаем и США, С. Мальмстрем отметила, что если торговые трения усилятся и приведут к возникновению опасных ситуаций, могут пострадать те страны, которые глубоко интегрированы в глобальные цепочки стоимости. ЕС лишь может провести консультации с США в рамках Всемирной торговой организации.
По ее словам, в настоящее время многие страны, которые верят в свободную торговлю, отказались встать на сторону США и приступили к переговорам о свободной торговле без участия Вашингтона.
Так как срок временного освобождения стран ЕС от американских пошлин на импорт стали и алюминия скоро истечет, С. Мальмстрем отметила, что ЕС рассчитывает на постоянное освобождение своих членов от американских пошлин, а не на еще одну отсрочку. —0—
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