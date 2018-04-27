Подведены промежуточные итоги реализации пилотного проекта «Прямые выплаты»

В частности, речь шла о ходе реализации в республике федеральных пилотных проектов «Электронный листок нетрудоспособности» и «Прямые выплаты», которые стартовали в июле 2017 года.

Как доложила начальник регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА Разиет Натхо, переходный этап реализации проектов прошел успешно. Случаев задержки выплат всех видов пособий не было. Этому во многом способствовали тесное межведомственное взаимодействие и тщательная подготовка к переходу на новую систему начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству. По данным на 1 апреля 2018 г, количество получателей пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет в рамках пилотного проекта составило 2482 (на 25,94% больше, чем на начало пилотного проекта).

В первом полугодии 2017 года было назначено и выплачено 37 791 страховых выплат на общую сумму более 296 млн рублей. Большая часть средств перечисляется через кредитные организации (81,7%). Для дополнительного способа выплаты пособий Фонд запустил пилотный проект для перечисления пособия с использованием национальных платежных инструментов, то есть карт «Мир».

Что касается проекта «Электронный листок нетрудоспособности», на сегодняшний день все медицинские организации республики обеспечивают формирование электронного листка нетрудоспособности, 90% всех листков формируется именно в электронном виде.

В целях популяризации электронного листка нетрудоспособности региональное отделение Фонда продолжит заключение Соглашений со страхователями. Это позволит охватить 66 590 работающих граждан, что составит 72,6% от всех застрахованных лиц.