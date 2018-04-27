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Валерий Задорин стал зампредом общественного совета при свердловском управлении СКР
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Валерий Задорин стал зампредом общественного совета при свердловском управлении СКР 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Валерий Задорин был избран в общественный совет при СУ СКР по Свердловской области на вчерашнем заседании, пояснил Залесский. По его словам, инициатива исходила от самих членов комитета. При этом Задорин был единогласно избран на новый пост зампреда: ранее в совете был только председатель.
Информацию корреспонденту «ФедералПресс» подтвердил старший помощник руководителя управления Александр Шульга. Он уточнил, что основанием для назначения Задорина стали его опыт и профессиональные знания.
«ФедералПресс» напоминает, что в апреле Валерий Задорин покинул пост главы регионального СУ СКР. В настоящее время обязанности главы ведомства временно исполняет Михаил Бусылко.
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