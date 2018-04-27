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Кемеровские чиновники объяснили необходимость фотошопа в благоустройстве детской площадки
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Кемеровские чиновники объяснили необходимость фотошопа в благоустройстве детской площадки 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
«Там проблема выеденного яйца не стоит. Там оно [резиновое покрытие — прим. ГМ] есть. Дело в том, что когда сдавали эту площадку, не склеивались швы. Там резиновые квадраты, 50 на 50, между ними проклеиваются швы. И когда сдавали эту площадку, уже холодно было. Просто качественно не получилось склеить. Мы собрали и складировали в здание администрации, они на складе. И у нас есть гарантийное письмо подрядчика, что двадцатого мая, когда восстановятся погодные условия благоприятные, это покрытие будет уложено».
Ранее пользователи социальных сетей возмутились, что администрация Тисульского района городского типа Белогорск отчиталась о проведённых работах по благоустройству спортивной площадки с помощью фотошопа. Отредактированная фотография была опубликована на официальном сайте администрации. Пользователи отметили, что на сайте появился кадр спортплощадки с резиновым напольным покрытием и тренажёрами. В то же время местные жители публикуют реальные кадры объекта, на которых видно, что никакого покрытия нет, а тренажёры стоят на земле и камнях.
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