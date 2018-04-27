При строительстве больницы в ТиНАО предусмотрят транспортное сообщение с районом Бутово

На территории посёлка Коммунарка, входящего в состав поселения Сосенского (ТиНАО), будет построена многопрофильная клиническая больница с роддомом и детским отделением. Об этом стало известно на прошедшей 25 апреля встрече префекта ЮЗАО Олега Волкова с жителями микрорайона Щербинка Южного Бутова.

По словам депутата Мосгордумы Людмилы Гусевой, после обсуждения специалистами санитарно-эпидемиологических, инженерно-геологических, противопожарных, экологических и других требований, строить клинику, было решено именно в Коммунарке, так как в Южном Бутове подходящей для этого территории нет.

Однако к многопрофильной больнице смогут прикрепиться и жители Бутова. При этом будет предусмотрено удобное сообщение с районом Южное Бутово для личного и общественного транспорта.

Первую очередь строительства больничного комплекса планируется завершить в 2020-2021 годах.

Фото взято: https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/NV-Clinic-12.jpg