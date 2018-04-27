Постановление правительства может сделать невозможным участие в госзакупках малого и среднего бизнеса

Малому и среднему бизнесу выделены квоты в госзакупках, но одновременно созданы запретительные условия участия в них, пишет газета

Президент «Опоры России» Александр Калинин в письме министру финансов Антону Силуанову , на которое ссылается газета, пишет, что, если не внести изменений в проект постановления правительства, во второй половине нынешнего года малый и средний бизнес рискует лишиться возможности участвовать в государственных торгах.

Постановление правительства касается требований к банкам, где участники госзакупок должны будут открывать специальные счета. Проблема возникла еще в конце прошлого года, когда были приняты поправки, обязывающие малый бизнес с июля 2018 года вносить обеспечение для участия в торгах по госзакупкам на специальные счета, а банки — заключить соглашения со всеми торговыми площадками, через которые осуществляются госзакупки. Им правительство дало отсрочку до 1 января 2019 года.

Однако перенести срок вступления в силу положений о специальных счетах правительство не может — нужны поправки в сам закон о госзакупках, подчеркивает Калинин.

Пока участники закупок могут открывать специальный счет лишь в одном из уполномоченных банков. По новым правилам предприниматель сможет открывать только один спецсчет в банке, у которого есть договор лишь с одной электронной площадкой, банки будут предлагать одинаковые и невыгодные условия, отказаться от которых предприниматель не сможет. Для участия в электронной закупке на другой площадке поставщики должны будут каждый раз закрывать текущий спецсчет и заново его открывать в банке, интегрированном с очередной площадкой, где госзаказчик разместит извещение об интересующей предпринимателя закупке, пишет Калинин. Таким образом, вместо того чтобы участвовать в закупке, бизнес будет бесконечно открывать и закрывать спецсчета, резюмирует он.

Глава «Опоры России» предлагает разрешить на переходный период открывать спецсчета в нескольких банках. Иначе закупки станут непрозрачнее, а госзаказчики, которые обязаны закупать минимум 15% товаров у малого и среднего бизнеса, не смогут выполнить квоту.

Как показал опрос «Ведомостей», участники госзакупок просто не слышали о необходимости открывать спецсчета.

Из-за введения спецсчетов предприниматели потеряют более 100 млрд рублей. Ситуация может оказаться особенно критической в жизненно важных сферах закупок -поставках лекарств и медицинских изделий, топлива, продуктов питания для детских садов и школ.