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Чешские предприниматели заинтересованы в локализации производства в Подмосковье
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Чешские предприниматели заинтересованы в локализации производства в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Предприниматели из Чехии заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью, сообщила журналистам в четверг руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Корпорации развития Московской области Анна Шляхина.
В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге. В рамках презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.
«Перед тем, как сюда приехать, мы промониторили ситуацию, пообщались с чешскими компаниями, у них есть большой интерес в локализации. Но иностранные инвесторы достаточно долго принимают решения, как показывает практика», — сказала Шляхина.
Она подчеркнула, что у сторон назначены несколько встреч после презентации.
Как уточняется в пояснительном материале, Московская область не имеет с Чешской Республикой и ее регионами каких-либо договорных документов о сотрудничестве и не реализует совместных инвестиционных проектов.
По данным таможенной статистики, взаимный товарооборот между Московской областью и Чешской Республикой за 2017 год составил 312,4 миллиона долларов США, увеличившись на 40,3% по сравнению с 2016 годом.
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