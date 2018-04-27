Чешские предприниматели заинтересованы в локализации производства в Подмосковье

Предприниматели из Чехии заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью , сообщила журналистам в четверг руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Корпорации развития Московской области Анна Шляхина.

В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге . В рамках презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.

«Перед тем, как сюда приехать, мы промониторили ситуацию, пообщались с чешскими компаниями, у них есть большой интерес в локализации. Но иностранные инвесторы достаточно долго принимают решения, как показывает практика», — сказала Шляхина.

Она подчеркнула, что у сторон назначены несколько встреч после презентации.

Как уточняется в пояснительном материале, Московская область не имеет с Чешской Республикой и ее регионами каких-либо договорных документов о сотрудничестве и не реализует совместных инвестиционных проектов.

По данным таможенной статистики, взаимный товарооборот между Московской областью и Чешской Республикой за 2017 год составил 312,4 миллиона долларов США, увеличившись на 40,3% по сравнению с 2016 годом.