18 чешских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Подмосковьем

В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге. В ходе презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.

«Порядка 18 компаний проявили заинтересованность в дальнейшем диалоге с Московской областью. Есть предложения по конкретной локализации, есть предприятия, которые предлагают решения в той или иной сфере к локализации на территории Подмосковья», — сказал Логинов.

Он добавил, что в ближайшее время планируется проработать все вопросы, которые задали потенциальные инвесторы.

«Чешская промышленность сильна в машиностроении, производстве автокомплектующих, химии, фармацевтике и в сфере отходов», — сказал Логинов.