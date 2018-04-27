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18 чешских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Подмосковьем
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18 чешских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Подмосковьем 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Восемнадцать чешских компаний проявили интерес к Московской области по итогам роуд-шоу в Праге, сообщил журналистам в четверг заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.
В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге. В ходе презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.
«Порядка 18 компаний проявили заинтересованность в дальнейшем диалоге с Московской областью. Есть предложения по конкретной локализации, есть предприятия, которые предлагают решения в той или иной сфере к локализации на территории Подмосковья», — сказал Логинов.
Он добавил, что в ближайшее время планируется проработать все вопросы, которые задали потенциальные инвесторы.
«Чешская промышленность сильна в машиностроении, производстве автокомплектующих, химии, фармацевтике и в сфере отходов», — сказал Логинов.
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