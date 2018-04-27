Был патриотом — стал пациентом. Сколько платят чиновники и депутаты за лечение в Европе и Америке

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Разговоры об эффективной западной медицине сродни спорам о дорогих и не очень продуктах питания: дорого — значит, вкусно и качественно. Но с трудом верится, что, например, в какой-нибудь из западных клиник сердечно-сосудистые заболевания лечат по-особенному и дают 100-процентную гарантию выздоровления. Между тем разница в ценах впечатляет.

Израиля и Мы сравнили среднюю стоимость различных видов операций на сердце в клиниках Германии США с ценами Бакулевского центра, который возглавляет один из самых авторитетных кардиохирургов Лео Бокерия, и Институтом им. Вишневского. Стоит отметить, что в этих московских учреждениях цены выше, чем в региональных кардиологических центрах. Но даже они значительно отличаются от западных.

Не свои? Или не жалко?

Но находятся те, кто готов переплачивать и за то, и за другое. К их числу не относятся родители тяжелобольных малышей, отчаянно борющиеся за жизнь своих детей и собирающие с миру по нитке огромные деньги, чтобы попасть в заграничные клиники. А вот высокопоставленные российские чиновники и законодатели — другое дело: люди, называющие себя патриотами, не брезгуют воспользоваться помощью врачей из стран враждебно настроенного Запада.

Совсем недавно СМИ со ссылкой на источники в администрации Кемеровской области сообщили о намерении экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева поехать на лечение за границу. Вскоре, правда, сам Тулеев опроверг эту информацию, заявив, что «лечиться нужно у нас».

Любителем германских клиник называют депутата Госдумы , певца Иосифа Кобзона . В 2016 году в СМИ прошла информация о том, что Кобзон, несмотря на то, что он как уроженец Донбасса попал в санкционные списки, получил визу для лечения в Италии

За счет бюджета?

Хорошо, если делают это они за свой счет. Но есть такая удивительная система добровольного медицинского страхования. В договоре можно прописать лечение как в России , так и за рубежом. Что и сделали, например, в АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (компания подконтрольна «Мосинжпроекту», который находится в ведении столичного департамента строительства). Как выяснил Life, для 16 сотрудников УЭЗ были приобретены полисы ДМС на сумму 4 млн рублей на случай онкологических заболеваний. Страховое покрытие на одного человека — 300 тысяч долларов. Издание предполагает, что добровольное медстрахование, учитывая юридические связи, по сути, было оплачено за счет налогоплательщиков.

Между тем в распоряжении «ФедералПресс» есть документация Московской областной Думы по объявленному конкурсу «Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2018 году» и конкурсная документация на оказание аналогичных услуг для членов правительства и госслужащих Московской области и членов их семей на 2017 год. Правда, лечение предусмотрено в пределах московского региона. Но суммы впечатляют: для Облдумы — 51,8 млн рублей, для подмосковного правительства — 1,7 млрд (!) рублей.

Бабушкины рецепты

Куда дешевле обойдутся бабушкины рецепты. После внесения в Госдуму законопроекта о контрсанкциях, запрещающего импортировать в Россию лекарства из США и Европы, секретами народной медицины начали щедро делиться российские парламентарии. Сначала выступил депутат Госдумы Петр Толстой , который посоветовал лечиться от гипертонии отваром боярышника или коры дуба. Хотя сам Толстой, как говорят, лечит свое сердце в Австрии

«Народный тренд» накануне подхватил сенатор Сергей Лисовский , который назвал «аскорбинку и марганцовочку» отличными заменителями западных медикаментов. Впрочем, сенатор Валерий Рязанский в разговоре с журналистом «ФедералПресс» вступился за коллегу. По его словам, такая реакция Лисовского, который выступает за запрет рекламы медпрепаратов на телевидении, касалась продажи лекарств в супермаркетах: есть опасения, что свободная реализация будет способствовать самолечению.

Владимир Федоткин и Запретить лечить ся Запрет на лечение в зарубежных клиниках для российских чиновников и несовершеннолетних членов их семей еще четыре года назад пытались пролоббировать депутаты Госдумы от КПРФ Олег Куликов . Их законопроект вызвал неприятие в чиновничье-депутатской среде. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что лишать чиновников и их родственников «права на охрану своего здоровья — это непозволительно, это нарушение Конституции, это вторжение в права и свободы граждан».

Президент Владимир Путин высказывался на этот счет на форуме ОНФ по здравоохранению. По его словам, для чиновников лечиться за границей — то же самое, что иметь там банковский счет. Он дал понять, что чиновникам нужно лучше работать и совершенствовать отечественную систему здравоохранения.

Сам глава государства на «Прямой линии» в 2016 году признался, что старается не лечиться, а заниматься спортом. Ну, а если приспичит, то он пьет те лекарства, рекомендованные врачами. «А там наверняка есть и отечественные, и импортные, но они самые простые. Я думаю, что из дешёвого сегмента», — отметил Путин.

Фото: WikiMedia