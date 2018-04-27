Почувствовать разницу
Разговоры об эффективной западной медицине сродни спорам о дорогих и не очень продуктах питания: дорого — значит, вкусно и качественно. Но с трудом верится, что, например, в какой-нибудь из западных клиник сердечно-сосудистые заболевания лечат по-особенному и дают 100-процентную гарантию выздоровления. Между тем разница в ценах впечатляет.
Мы сравнили среднюю стоимость различных видов операций на сердце в клиниках Германии, Израиля и США с ценами Бакулевского центра, который возглавляет один из самых авторитетных кардиохирургов Лео Бокерия, и Институтом им. Вишневского. Стоит отметить, что в этих московских учреждениях цены выше, чем в региональных кардиологических центрах. Но даже они значительно отличаются от западных.
Не свои? Или не жалко?
Но находятся те, кто готов переплачивать и за то, и за другое. К их числу не относятся родители тяжелобольных малышей, отчаянно борющиеся за жизнь своих детей и собирающие с миру по нитке огромные деньги, чтобы попасть в заграничные клиники. А вот высокопоставленные российские чиновники и законодатели — другое дело: люди, называющие себя патриотами, не брезгуют воспользоваться помощью врачей из стран враждебно настроенного Запада.
Совсем недавно СМИ со ссылкой на источники в администрации Кемеровской области сообщили о намерении экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева поехать на лечение за границу. Вскоре, правда, сам Тулеев опроверг эту информацию, заявив, что «лечиться нужно у нас».
Любителем германских клиник называют депутата Госдумы, певца Иосифа Кобзона. В 2016 году в СМИ прошла информация о том, что Кобзон, несмотря на то, что он как уроженец Донбасса попал в санкционные списки, получил визу для лечения в Италии.
В Германии поправляют здоровье экс-губернатор Вологодской области, депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Позгалев и бывший мэр Москвы Юрий Лужков (плюс он уважает австрийских докторов), глава Подмосковья Андрей Воробьев. Бывший глава Свердловской области Александр Мишарин после громкой аварии с участием губернаторского автомобиля, в результате которой погиб человек, также летал на лечение в Германию. Глава Якутии Егор Борисов, поговаривают, постоянно пользуется услугами южнокорейской здравницы «Северанс». Лидер Калмыкии Алексей Орлов наведывается к итальянским медикам. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич в прошлом году после возбуждения против него уголовного дела лечился в Израиле. Экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник также предпочитала заграничную медицину.
За счет бюджета?
Хорошо, если делают это они за свой счет. Но есть такая удивительная система добровольного медицинского страхования. В договоре можно прописать лечение как в России, так и за рубежом. Что и сделали, например, в АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (компания подконтрольна «Мосинжпроекту», который находится в ведении столичного департамента строительства). Как выяснил Life, для 16 сотрудников УЭЗ были приобретены полисы ДМС на сумму 4 млн рублей на случай онкологических заболеваний. Страховое покрытие на одного человека — 300 тысяч долларов. Издание предполагает, что добровольное медстрахование, учитывая юридические связи, по сути, было оплачено за счет налогоплательщиков.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с «ФедералПресс» заявил, что «такого быть не может». «Добровольное медицинское страхование на связано с государственной системой. Бюджетные средства использоваться не могут», — пояснил Рязанский.
Между тем в распоряжении «ФедералПресс» есть документация Московской областной Думы по объявленному конкурсу «Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2018 году» и конкурсная документация на оказание аналогичных услуг для членов правительства и госслужащих Московской области и членов их семей на 2017 год. Правда, лечение предусмотрено в пределах московского региона. Но суммы впечатляют: для Облдумы — 51,8 млн рублей, для подмосковного правительства — 1,7 млрд (!) рублей.
Бабушкины рецепты
Куда дешевле обойдутся бабушкины рецепты. После внесения в Госдуму законопроекта о контрсанкциях, запрещающего импортировать в Россию лекарства из США и Европы, секретами народной медицины начали щедро делиться российские парламентарии. Сначала выступил депутат Госдумы Петр Толстой, который посоветовал лечиться от гипертонии отваром боярышника или коры дуба. Хотя сам Толстой, как говорят, лечит свое сердце в Австрии.
«Народный тренд» накануне подхватил сенатор Сергей Лисовский, который назвал «аскорбинку и марганцовочку» отличными заменителями западных медикаментов. Впрочем, сенатор Валерий Рязанский в разговоре с журналистом «ФедералПресс» вступился за коллегу. По его словам, такая реакция Лисовского, который выступает за запрет рекламы медпрепаратов на телевидении, касалась продажи лекарств в супермаркетах: есть опасения, что свободная реализация будет способствовать самолечению.
Запретить лечить ся Запрет на лечение в зарубежных клиниках для российских чиновников и несовершеннолетних членов их семей еще четыре года назад пытались пролоббировать депутаты Госдумы от КПРФ Владимир Федоткин и Олег Куликов. Их законопроект вызвал неприятие в чиновничье-депутатской среде. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что лишать чиновников и их родственников «права на охрану своего здоровья — это непозволительно, это нарушение Конституции, это вторжение в права и свободы граждан».
Президент Владимир Путин высказывался на этот счет на форуме ОНФ по здравоохранению. По его словам, для чиновников лечиться за границей — то же самое, что иметь там банковский счет. Он дал понять, что чиновникам нужно лучше работать и совершенствовать отечественную систему здравоохранения.
Сам глава государства на «Прямой линии» в 2016 году признался, что старается не лечиться, а заниматься спортом. Ну, а если приспичит, то он пьет те лекарства, рекомендованные врачами. «А там наверняка есть и отечественные, и импортные, но они самые простые. Я думаю, что из дешёвого сегмента», — отметил Путин.
Фото: WikiMedia