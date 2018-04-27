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В Камышине отправили в колонию банду рэкетиров
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В Камышине отправили в колонию банду рэкетиров 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Камышине осудили рэкетиров, избивавших хозяина кальянной и требовавших деньги за «крышу».
— В январе 2017 года местный предприниматель попросил 32-летнего Александра Фролкова разобраться с недовольным клиентом, который требовал вернуть пропавшие в кальянной деньги, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — Несмотря на то, что камышанин решил свою проблему еще до приезда рэкетира, тот решил потребовать неплохую «барщину». Александр Фролков потребовал, чтобы владелец кальянной каждый месяц платил ему по 10 тысяч рублей.
В феврале камышинский бизнесмен отказался от «крыши». Услышав такой ответ, Александр Фролков и его подельник Ян Шульц вывезли предпринимателя в прибрежную зону реки Камышинка.
— Мужчины начали избивать свою жертву и, угрожая травматическим пистолетом, вновь стребовали с него деньги за поддержку малого бизнеса, — добавили в пресс-службе надзорного органа. — Кроме того, в ноябре 2016 года Александр Фролков жестоко избил свою 19-летнюю приятельницу. Агрессивный мужчина сломал ей ребра и повредил легкие.
Вину в совершенных преступлениях Александр Фролков и Ян Шульц признали полностью.
— По решению камышинского суда 32-летний Фролков проведет в колонии шесть лет. Его друг отправится в колонию общего режима на два с половиной года.
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