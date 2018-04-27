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Инвестиционный потенциал Подмосковья представят в Праге
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Инвестиционный потенциал Подмосковья представят в Праге 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Делегация Подмосковья в пятницу проведет презентацию инвестиционного потенциала региона в Праге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Уточняется, что в рамках презентации планируется провести встречи с чешскими предпринимателями. На конференции «Московская область — комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса чешских компаний» представители делегации Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов, о существующей на территории региона инфраструктуре, а предприниматели, ведущие свой бизнес в Московской области, поделятся своими историями успеха. Планируется также провести индивидуальные встречи с представителями чешских компаний в формате B2B, G2B, заключается в сообщении.
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