Инвестиционный потенциал Подмосковья представят в Праге

Делегация Подмосковья в пятницу проведет презентацию инвестиционного потенциала региона в Праге . Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Уточняется, что в рамках презентации планируется провести встречи с чешскими предпринимателями. На конференции «Московская область — комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса чешских компаний» представители делегации Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов, о существующей на территории региона инфраструктуре, а предприниматели, ведущие свой бизнес в Московской области, поделятся своими историями успеха. Планируется также провести индивидуальные встречи с представителями чешских компаний в формате B2B, G2B, заключается в сообщении.