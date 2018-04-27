В Перми начали рассматривать дело о перепутанных 40 лет назад младенцах

Седьмого марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской участковой больницы Пермского края (тогда Коми-Пермяцкого автономного округа) появились на свет сразу четыре младенца, среди рожениц были Римма Швецова Юлия Савельева . Спустя 40 лет ДНК-тест показал родство дочери Савельевой со Швецовыми, а дочери Швецовой — с Савельевыми. Анализ проводился в рамках программы «Пусть говорят» Первого канала.

В марте Римма Швецова и ее приемная дочь подали иски о взыскании морального вреда на министерство здравоохранения и правительство Пермского края, региональное казначейство, Пожвинскую участковую больницу, а также министерство финансов России . Свои страдания они оценили в 12 и 10 миллионов рублей соответственно. В пятницу в Ленинском районном суде Перми состоялось первое предварительное судебное заседание по делу.

"Мы не будем заново изобретать велосипед и планируем настаивать на доводах, изложенных судьей города Челябинска при вынесении решения в аналогичном процессе о подмене детей 35-летней давности", — рассказал Саввин.

В ходе предварительного судебного заседания в Перми судья Ленинского районного суда удовлетворила ходатайство потерпевших и объединил два иска в одно дело. Представитель пожвинской больницы на суде настаивал на том, что факт подмены новорожденных официально не доказан, а ДНК-тест проведен не по закону.

"Это право больницы — заявить о проведении повторного теста. Мы согласны с тем, что имеющиеся заключения были информационными, а не судебными", — заметил Саввин.

Следующее предварительное заседание по делу назначено на 16 мая.