«Почему вы ждали 40 лет?». Больница Пожвы, где перепутали младенцев, отрицает результаты ДНК-теста

Перми начался громкий судебный процесс. В СМИ его уже окрестили «делом перепутанных младенцев». Пострадавшая Римма Швецова рассказала, что 40 лет назад в сельской больнице Пожвы Юсьвинского района ей выдали чужого ребенка. Женщина считает, что это была халатность медиков и заявила иск на 12 миллионов рублей. Представители больницы уверены, что факт подмены детей не доказан.

Римма Швецова вспоминает события 40-летней давности в деталях: 7 марта 1978 года в поселке Пожва в местной больнице родились четыре девочки. Двух из них — Веронику Швецову и Татьяну Савельеву — перепутали.

С этой мыслью одна из роженниц Римма Швецова жила многие годы. В 2018 году она обратилась на Первый канал в передачу «Пусть говорят». Там сделали ДНК-тест, который подтвердил, что биологическая дочь Риммы Швецовой Вероника все эти 40 лет жила в семье Юлии Савельевой . А дочь Савельевых Татьяна воспитывалась у Швецовых.

— В роддоме детей приносили на кормление. Дочку кормила грудью. Не знаю, когда и в какой момент перепутали новорожденных. Сначала у дочки не была пятнышка. Потом я заметила, что есть пятнышко, — рассказала на суде женщина. — Раньше пеленали так, что видно было только часть лица. Домой приехали. Девочка росла белобрысая, кудрявая, голубоглазая, высокая. Рост и фигура не наши. Муж все время спрашивал: «На кого она похожа?»

Мужчина сразу заподозрил подвох. Начались ссоры.

— Относился к Веронике он равнодушно. Муж хотел сына, а здесь девочка, причем уже второй раз дочка родилась. Он даже ей кудри отстриг, — рассказала Римма Швецова. — Пока воспитывали, всегда были сомнения. Я встречалась с Савельевыми, там глава семьи начальник УГРО, он тоже пытался разобраться. У Савельевых, наоборот, росла маленькая, черненькая девочка. Я видела ее, когда девочкам исполнилось по восемь месяцев. Мы приезжали к Савельевым домой. Поговорили и разъехались. Тогда не было ДНК-тестов. Когда дочке исполнился год, стало падать зрение. Пришлось ехать в Москву . А потом я уже не стала ворошить.

Муж, говорит Римма, продолжал спрашивать, почему девочка беленькая. Когда Веронике было четыре года, они с Риммой развелись. А семья Савельевых переехала в другой город.

— О подмене мы узнали год назад. Тогда, в мой день рождения, мы с дочкой поругались. И я на эмоциях сказала: «Ты не моя дочь», — говорит Римма. — Сделала глупость, но Вероника за это зацепилась. Не отступала: «Где мои родители?». И добилась своего. Я ей рассказала обо всех своих подозрениях. Вероника встретилась с Савельевыми. Я знала, что родная дочь Татьяна живет в Кудымкаре . Потом она позвала меня к себе в гости. Поговорили.

Римма Швецова рассказывает, что всего у нее было четверо детей. Старшая дочь Евгения погибла в ДТП около Нытвы — 20-летняя девушка возвращалась в новогодние праздники домой. Переходила дорогу. Она с женихом хотела подавать заявление в ЗАГС. Виновником ДТП был крупный бизнесмен.

— А Вероника работала судебным приставом, потом — контроллером на заводе. Вышла замуж, теперь у меня двое внуков, — вспоминает Римма Швецова. — Татьяна, моя родная дочь, тоже вышла замуж, родила, но дети воспитываются у свекрови. Недавно с ней произошел несчастный случай. Выпала со второго этажа. Вот сейчас заеду к ней после суда.

На вопрос журналистов, как она распорядится деньгами, если выиграет иск, женщина отвечает кратко: «Все детям отдам».

На судебном заседании присутствовали ответчики — представители пожвинской больницы, минздрава региона и управления казначейства Пермского края

Представитель Пожвинской больницы на суде сообщил, что факт подмены новорожденных официально не доказан.

— Кроме прочего, мы не являемся преемником того учреждения, где родилась Вероника Швецова, — рассказал представитель. — Но почему истец решает проблему спустя 40 лет? Почему она сразу не обратилась в милицию, администрацию? Надо было дейстовать сразу. Архивные документы хранятся только 25 лет. Прошло 40 лет. ДНК-тест, который сделали ради эфира телешоу, не является доказательством. И сумма иска в 12 миллионов абсолютно необоснованная.

В зале суда присутствовал главный врач пожвинской больницы. Мужчина не проронил ни слова.

Судья решила объединить в одно дело иски матери и дочери Швецовых. Следующее слушание назначили на середину мая.