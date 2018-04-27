Дело о младенцах, перепутанных в роддоме Прикамья 40 лет назад: третья пострадавшая подала иск на 10 млн

Перми началось судебное разбирательство о том, как могли 40 лет назад в сельской больнице Пожвы Юсьвинского района перепутать двух младенцев.

27 апреля мать одной из перепутанных девочек Юлия Савельева подала иск на сумму 12 миллионов рублей.

7 марта 1978 года в поселке Пожва в местной больнице родились четыре девочки. Двух из них — Веронику Швецову и Татьяну Савельеву — перепутали.

— Моя подзащитная Римма Швецова давно заподозрила, что младенцев могли перепутать. С этой мыслью она жила не один год, — рассказал 59.ru адвокат двух пострадавших семей Игорь Саввин . — И она обратилась на первый канал в передачу «Пусть говорят». Там сделали ДНК-тест, который подтвердил, что биологическая дочь Риммы Швецовой Вероника все эти 40 лет жила в семье Юлии Савельевой. А дочь Савельевых Татьяна воспитывалась у Швецовых.

Римма Швецова еще 23 марта подала иск в Ленинский районный суд Перми на сумму 12 миллионов рублей. А 16 апреля ее дочь Вероника Швецова подала иск на сумму 10 миллионов рублей.

— Сегодня уже подан третий иск, — добавил адвокат пострадавших семей. — В суд обратилась мать Юлия Савельева.

Иски направлены в адрес пожвинской больницы, правительства Пермского края Минздрава региона и управления казначейства Пермского края. Всего четыре ответчика.

27 апреля состоялось первое судебное слушание по иску Риммы Швецовой. Подробности читайте сегодня на 59.ru.