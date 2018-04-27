В Воронежской области построят новый мусоросортировочный комплекс 

Власти начали поиск подрядчика для его проектирования. Власти объявили аукцион на право проектирования мусоросортировочного комплекса Лискинского межмуниципального кластера в среду, 25 апреля. Максимальная цена контракта составляет 5 млн рублей. Деньги на проектирование комплекса, который появится в Бобровском районе, выделят из муниципального бюджета. Согласно аукционной документации, мусоросортировочный комплекс будет состоять из двух частей — участка предварительного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) под навесом со стеновым ограждением и участка сортировки с мусоросортировочной линией производительностью до 40 тыс. тонн в год. Заказчиком выступает администрация Бобровского района. Проектом необходимо будет предусмотреть не только документацию по созданию комплекса, но и по благоустройству территории возле него. Предполагается, что там должны появиться подъезды и маневровые площадки для большегрузного транспорта, наружное освещение вдоль основного проезда и над входами в здания, отвод паводковых и ливневых вод. Кроме того, необходимо предусмотреть озеленение свободной от застройки территории. Срок подачи заявок для участия в конкурсе истекает 15 мая. Аукцион состоится в тот же день. Победитель торгов должен будет завершить проектирование комплекса к 1 октября 2018 года. Сейчас идёт строительство мусоросортировочного завода в Семилукском районе стоимостью 561 млн рублей. Планируется, что предприятие способно будет работать в две смены, перерабатывая в каждую по 440 тыс. тонн мусора. В Воронежской области планируют создать восемь мусороперерабатывающих кластеров до 2030 года. Кроме этого, согласно региональной территориальной схеме по обращению с отходами, в области появятся ещё 33 пункта переработки и 400 пунктов сбора вторсырья. Дарья Крымова