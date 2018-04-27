Обзор вау-наушников Sennheiser Ambeo Smart Headset. Пишут 3D-звук!

Пишут 3D-звук!Очень редко я встречаюсь с чем-то подобным. Нет, серьёзно. Чем сегодня могут удивить наушники?

Но Ambeo Smart Headset от Sennheiser поражают. Меняют представление о том, что возможно. Достаточно один раз воспользоваться ими, чтобы никогда больше не забыть. И хотеть купить.

Уверен, мы нескоро увидим эти технологии в iPhone или других наушниках. Но ничего, сейчас я дам услышать.

Что это за странные наушники?

Ambeo Smart Headset — ультракачественные, уникальные наушники с бинауральной записью звука.

Но прежде, чем продолжим…

…СТОП. Наденьте наушники, желательно закрытые

Отправляемся в небольшое путешествие. Займите стационарное положение. Сядьте, встаньте, как угодно. Надевайте наушники. Подойдут даже EarPods.

Добро пожаловать в Москву, Красная площадь, 15 апреля. Снимал на iPhone X, но мог снимать хоть на iPhone 5. Если вы посмотрите видео ниже в наушниках, то поймете, о чём я говорил. Это и есть главная фишка Sennheiser Ambeo.

Ух.

Окей, теперь по-порядку. Подробнее о Sennheiser Ambeo Smart Headset

Эти наушники (точнее, гарнитура) сразу бросаются в глаза: спортивные, стильные, с большими металлическим решетками.

Понятно, что Sennheiser Ambeo Smart Headset прячут в себе что-то особенное. Можно решить, что это уникальные и единственные в своем роде внутриканальные наушники открытого типа (а что еще можно подумать при взгляде на сетчатые кожухи?). Это не так.

Практически всё свободное место в Ambeo занимают микрофоны. Всего их три: один в пульте управления и по одному в наушниках.

Тут подкрадывается правда: Ambeo Smart Headset — наушники не только для прослушивания музыки, но и для записи. Записи 3D-звука на iPhone.

Ещё раз: Ambeo Smart Headset записывают высококачественный трёхмерный звук на любой iPad или iPhone. Настоящий и бинауральный. Который ты слышишь с самого рождения.

Воу. Что за бинауральный звук и как он записывается?

Бинауральный звук — это аудиозапись всего окружающего пространства вокруг человека.

Обычное стерео (в случае с камерой iPhone вообще моно) сохраняет только информацию о звуке в двухмерном пространстве и конкретной точке. Звук справа, звук слева, вот и всё.

Но бинауральный сигнал фактически воспроизводит положение источников звука в 3D-пространстве. Благодаря ему можно получить запись с сильнейшим эффектом присутствия, будто вы прямо сейчас находитесь в центре событий. Это тяжело объяснить, но легко услышать, в чём вы уже убедились на примере ролика выше.

Бинауральная запись создается с учетом анатомических свойств человеческого слуха. Учитывается расстояние между ушами, отражения звука от головы и ушных раковин, включая рассинхронизацию ушей. Для правильной настройки часто используется модель головы из пеноматериала, специальные микрофоны, сложные расчеты и дополнительное ПО для обработки записанного звука.

Да, за последние 5 лет появились массовые бинауральные микрофоны, способные записать 3D-звук почти без вышеописанных сложностей. Есть только одна проблема: все они стационарные. И довольно крупные. Еще стоят дорого: в районе тысячи долларов, а часто дороже.

Мне такая штука тоже была недоступна до сегодняшнего дня. Теперь надел Ambeo и записываю бинаруальный звук на АЙФОНЕ.

Бинауральный звук — самый реалистичный формат записи звука из всех изобретённых. Он сохраняет слышимое именно так, как это ощущается в реальности. Я уже давно фанатею от этого метода записи и посмотрел, наверное, все ролики на ютубе с демонстрациями его возможностей. Теперь смогу записать их сам.

Как работают бинауральные микрофоны Sennheiser Ambeo Smart Headset?

Sennheiser Ambeo Smart Headset имеет встроенные бинауральные микрофоны. Это гениальное решение: превратить сложную систему записи в два портативных наушника с микрофонами на внешней стороне.

Вы надеваете Ambeo Smart Headset в левое и правое ухо, тем самым фиксируя координаты 3D-записи. Куда повернуто ваше лицо, там и будет центр звука. Остальное захватывается 180-градусным микрофонам в наушниках, а затем обрабатываются в реальном времени через специальную плату внутри пульта управления.

Сам процесс использования и записи ничем не отличается от ношения самых обычных наушников. Никакой предварительной настройки не нужно, сложностей тоже нет, просто одели и всё.

При записи получается полноценный 3D-звук с мощнейшим эффектом присутствия, который абсолютно невозможно достичь традиционным методом записи стереозвука.

Ну а теперь самое классное: для прослушивания бинаурального звука не нужно специальное оборудование или особенные наушники. Подойдут абсолютно любые. Поэтому вы услышали 3D-звук в видеороликах выше, хотя у вас нет «бинауральных наушников».

Благодаря бинауральной записи, Ambeo Smart Headset передают целую 3D-сферу вокруг слушателя, создают сильнейший эффект погружения, который вместе с правильно снятым видео окончательно «взрывает мозг».

Важно: эти наушники не требуют специальных программ!

Чтобы создавать бинауральные трехмерные аудиозаписи через Ambeo Smart Headset, вам нужен только iPhone или iPad.

Алгоритм проще некуда: подключил гарнитуру, включил приложение камеры и нажимаешь спуск. Все! Трехмерная аудиодорожка пишется прямо в клип. В этот момент на пульте загорается неяркий красный светодиод, подтверждающий работу встроенной платы захвата и обработки.

Функция создания 3D-записей работает в любой (!) программе: в iMovie, Apple Clips, Apple Camera, FliMic Pro и так далее. Даже в диктофоне.

Sennheiser Ambeo Smart Headset просто заменяет встроенные микрофон и сразу пишет 3D-звук без предварительных настроек. Ничего скачивать не нужно. Но можно, об этом чуть позже.

Запись звука сохраняется в стандартных для приложений форматах и не требует специальных кодеков или плееров для воспроизведения. Получившееся видео или аудиозапись можно скинуть для обработки на компьютер или запустить как есть — и на девайсе, и на компьютере, и на видеохостинге.

Просто нажал и записал 3D вместо скучного стерео.

Стоп, а почему пульт управления такой большой?

Потому что это мини-компьютер.

Но вначале про кнопки. Sennheiser Ambeo Smart Headset имеет три базовых клавиши: управление громкостью музыки и Play.

Их дополняет странный рычажок. Думал, что это выключатель наушников, но оказался неправ. Клавиша многофункциональная, её назначение можно настроить в фирменном приложении Smart Headset. Например, можно быстро открывать приложение Диктофона или Камеру iOS.

Есть ещё кнопка-«качалка», которая меняет настройки режима «Ситуационной осведомленности» (Situational Awareness). О нём будет чуть ниже.

Размер пульта такой неспроста.

Если вы немного знакомы с миром аудио, то слышали о компании Apogee. Это легендарная американская компания, выпускающая известное во всём мире звукозаписывающее оборудование — от внешних аудиокарт и микрофонов до кабелей и ЦАПов. Так вот, именно она отвечает за технологию обработки 3D-звука в наушниках Ambeo Smart Headset.

В пульте управления спрятан фирменный цифроаналоговый преобразователь Apogee, а также микрофонный предусилитель, аналоговоцифровой преобразователь для сохранения 3D-записи и дополнительный микрофон.

Пульт не очень маленький, но лёгкий. Увы, всегда заметный, под одежду его не спрячешь. Рекомендую брать модель, чей цвет соответствует яркости вашего гардероба. Я за чёрную. Тем более, что она не пожелтеет через год-два.

Венец этой технологии — фишка Apogee SoftLimit, которая отвечает за захват правильного звука независимо от окружающих условий. SoftLimit позволяет записать полноценный звук даже рядом с оглушающими источниками звука. Не важно, что бомбит рядом, ведь в файле сохранится разборчивая речь и музыка без шума и других искажений.

Есть ещё пара фишек, про них просто так не догадаться.

У Sennheiser Ambeo Smart Headset есть секретные функции, вот они Активное шумоподавление. Оно включается через «Ситуационную осведомленность» в приложении или по кнопке-качельке на пульте. Обратите внимание, что в наушниках нет встроенной батареи: питание идет напрямую через провод от Lightning-порта iPhone.

Заряжать не надо, подключил к смартфону, сразу работает. Ни дополнительных проводов, ни севшей батарейки — шумодав можно включить в любой момент, когда потребуется.

Усиление внешнего шума. Это называется «Прозрачный слух» (Transparent Hearing) и позволяет слышать окружающие звуки, не снимая наушники. Используются микрофоны. Внешний звук накладывается на музыку, и получается что-то вроде AirPods, только лучше.

Есть три режима работы «Прозрачного слуха». Пониженный уровень работает как беруши, пропуская в динамики внешний шум с пониженной громкостью. Естественный уровень передает внешние звуки так, как они слышались бы без наушников. Думаю, вы угадаете, что делает усиленный уровень.

Настраиваемый ручной эквалайзер. Это доступно в фирменном приложении. Эквалайзер 5-позиционный, работает в реальном времени, но сбрасывается, если вы отсоединяете наушники.

А еще у них обновляется прошивка. Да, прошивка. На наушниках. Новая уже есть, она быстро скачалась и установилась, когда я впервые запустил фирменную прогу Smart Headset.

Хороший звук фишкам не помеха

Обычно устройства с определенной задачей и какой-то глобальной фишкой свои прочие функции выполняют так себе. Но Sennheiser не ударили в грязь лицом. Sennheiser Ambeo Smart Headset шикарно справляется с музыкой, во многом лучше каких-нибудь beats.

Динамики превосходно справляются с как с низкими, так и с высокими частотами. Главное — звук сочный. Включаешь какой-нибудь наполненный инструментами трек, и слышишь каждый. Инженеры потрудились, чтобы средние не забивали высокие, а низкие не «бухали», а пели.

Музыка в этих наушниках — одно удовольствие. Пока Ambeo Smart Headset были у меня на тестировании, я постоянно слушал что-нибудь именно в них. Хотя мне есть из чего выбирать. Даже любимые полноразмерные ушли на задний план.

Я слушал все подряд, и старые любимые композиции, и новье; в порядке эксперимента даже то, что не слышал никогда, и вряд ли буду слушать снова.

Транс, эмбиент и другая электроника в этих Sennheiser буквально взрывают голову: звук яркий, полный, объемный. Включенный на полную изоляцию шумодав практически не влияет на звучание.

Любителям более сложных жанров Ambeo Smart Headset понравятся не меньше. Никогда бы не подумал, что вакуумные наушники могут так хорошо отыгрывать современные джазовые и экспериментальные композиции. Слышно каждую ноту, инструменты не загружают друг друга.

Со сложными композициями шумоподавление ведет себя по-разному. Зависит и от характера песни, и от внешних звуков. С большинством ситуаций справляется незаметно, совершенно не ухудшая звук.

В редких случаях, когда шум улицы звучит на тех же частотах, что и музыка в наушниках, снижается громкость и несного ухудшается детализация.

Впрочем, в таких ситуациях новые Sennheiser все равно ведут себя неожиданно хорошо: музыку слышно, а шума нет. Чаще всего происходит наоборот, даже у очень крутых моделей.

Сквозной шум улицы не мешает прослушиванию: усиливаются только отдельные внешние звуки без потери детализации прослушиваемого. Инженеры компании потрудились на славу, правильно подобрав алгоритмы, усиливающие только критические частоты.

В целом, звучание Ambeo Smart Headset напоминает гибридные наушники, но у них нет провала на высоких и объемные низкие. При этом нельзя сказать, что наушники выделяют какой-либо диапазон. Точнее всего назвать звучание ровным, мониторным.

Судя по всему, здесь стоит 10-миллиметровый драйвер: они звучат как полноразмерные «чебурашки», но прямо в твоей голове. Понравятся даже бассхэдам!

Уровня громкости достаточно. Даже без шумодава гарнитура справляется с городом и общественным транспортом.

На что конкретно способны эти наушники? Примеры 3D-записи

На YouTube полно видео, где какая-нибудь блондинка тихим, проникновенным голосом представляется в камеру косметологом или парикмахером, и часами воспроизводит атмосферу процесса.

Например, такое:

Или такое:

Или даже такое:

Это ASMR (autonomous sensory meridian response, автономный сенсорный меридиональный отклик) — ощущения стягивания и приятного покалывания кожи головы, спины и конечностей, вызванные звуковыми, визуальными, когнитивными и другими стимулами (триггерами).

Одни люди засыпают под эти видео или просто расслабляются. Другие чувствуют тот самый ASMR. Кем бы вы ни были, в этих роликах вы сможете оценить суть бинаруального звука. Того самого, какой записывает Ambeo Smart Headset.

Под ASMR-ролики можно даже заснуть, а не только сбросить дневное напряжение. Визит к массажисту в 4 утра? Не проблема: включи видео, а мозг сам запустит нужные ему ощущения. Вот она, сила 3D-звука.

Раньше для записи такого видео нужно было покупать оборудование за большие деньги, обрабатывать звук с помощью специфических настроек и потратить массу времени, чтобы результат звучал реалистично, а не «синтетически». Сегодня достаточно иметь iPhone или iPad с подключенными наушниками Ambeo Smart Headset.

Больше никаких мучений с аппаратурой, настройками и сведением. Нажал на спуск в стоковой камере iOS — готово. Напоследок посмотри пример с YouTube:

Представляешь, какие крутые записи можно создавать с новыми Ambeo Smart Headset?

Вывод. Кому и для чего нужны уникальные Sennheiser Ambeo Smart Headset

Новые профессиональные наушники Sennheiser для записи бинаурального звука помогут блоггерам, звукорежжисерам, создателям игр и контента — всем, кто так или иначе создает профессиональный звук и видео.

Но нам, простым обывателям, Ambeo Smart Headset тоже очень в тему. Помимо записи роликов на айфон, в которые погружаешься с головой благодаря 3D-звуку, Sennheiser звучат шикарно. Поразительно, но у ребят получились не узкоспециализированные наушники, а отличные музыкальные. С уникальной фичей.

Сейчас Sennheiser Ambeo Smart Headset стоят 20 тыс. рублей. За такие деньги непросто найти обычные «затычки», играющие звук такого же качества. Но тут ведь есть шумоподавление без батареи! И эквалайзер ручной. И режим пропуска шума. Цена вмиг перестает казаться высокой.

Два года назад я говорил, что переход Apple на Lightning-наушники позволит компаниям создавать девайсы, о которых раньше мы могли только мечтать. Спустя два года именно Sennheiser продемонстрировали: я был прав.

Советую их всем, будь то для музыки или записей. Кто не верит, просто послушайте. Найти их можно в магазинах и на сайтах DoctorHead, Ozon, re:Store, Ion и Dj Trade.