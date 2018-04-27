Курская делегация участвует в семинаре по вопросам добровольчества

Мероприятие проходит в Тульской области с участием субъектов Центрального федерального округа

26 апреля в Тульской области начался Окружной семинар-совещание в сфере добровольчества, на который также отправилась делегация Курской области . В мероприятии принимают участие представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации , представители подведомственных учреждений, волонтерских центров, некоммерческих организации в сфере добровольчества, координаторы Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Для участников организованы тренинги, сессии и образовательные программы. За три дня семинара они обсудят актуальные проекты отрасли на 2018 год, аспекты развития инфраструктуры и внедрения «Стандарта поддержки волонтерства».