Курская делегация участвует в семинаре по вопросам добровольчества 

Мероприятие проходит в Тульской области с участием субъектов Центрального федерального округа
26 апреля в Тульской области начался Окружной семинар-совещание в сфере добровольчества, на который также отправилась делегация Курской области. В мероприятии принимают участие представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители подведомственных учреждений, волонтерских центров, некоммерческих организации в сфере добровольчества, координаторы Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Для участников организованы тренинги, сессии и образовательные программы. За три дня семинара они обсудят актуальные проекты отрасли на 2018 год, аспекты развития инфраструктуры и внедрения «Стандарта поддержки волонтерства».