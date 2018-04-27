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В Находке из оборота изъято 54 килограмма свинины
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В Находке из оборота изъято 54 килограмма свинины 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Сотрудники Россельхознадзора выявили и пресекли реализацию 54 килограмм мясной продукции без соответствующих сертификатов качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Кроме отсутствия должных ветеринарных сопроводительных документов, на упаковке товара отсутствовала маркировка производителя с датой и сроком годности.
Сомнительную продукцию исключили из оборота, а на продавца составили протокол об административном правонарушении. В настоящий момент проводится расследование.
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