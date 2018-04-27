В Находке из оборота изъято 54 килограмма свинины

Сахалинской области. Сотрудники Россельхознадзора выявили и пресекли реализацию 54 килограмм мясной продукции без соответствующих сертификатов качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю

Кроме отсутствия должных ветеринарных сопроводительных документов, на упаковке товара отсутствовала маркировка производителя с датой и сроком годности.

Сомнительную продукцию исключили из оборота, а на продавца составили протокол об административном правонарушении. В настоящий момент проводится расследование.