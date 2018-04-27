Французы выступили против доминирования английского языка в Евросоюзе

Причина? Совещание проходило исключительно на английском языке без перевода на другие рабочие языки организации. Возмущение француза было вдвойне закономерно: ведь на повестке дня стоял серьезнейший вопрос о бюджете Евросоюза на период с 2021 по 2027 годы, когда Великобритания уже пустится в одиночное плавание, оказавшись по собственной воле за пределами ЕС.

Явно смущенные демаршем Филиппа Леглиз-Коста сотрудники секретариата ЕС пытались объяснить ситуацию тем, что, мол, речь шла об обсуждении тематики в «рабочем формате», что по существующим практикам не предусматривает наличие перевода.

В постоянном представительстве Франции при ЕС с такой логикой не согласны. Там с немалым сожалением констатируют, что английский по-прежнему доминирует в евроструктурах, несмотря на выход из них Великобритании.

Следует отметить, что вопрос об отказе от английского неоднократно ставился континентальными европейцами, а особенно французами, которые помнят те славные для них довоенные времена, когда не язык Шекспира, а язык Мольера был главным в международном общении. Как писал по этому поводу известный французский лингвист Морис Перньер, «использование языка страны, которая не является членом ЕС, есть абсурд и нелепость».