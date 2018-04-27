Французы выступили против доминирования английского языка в Евросоюзе 

Причина? Совещание проходило исключительно на английском языке без перевода на другие рабочие языки организации. Возмущение француза было вдвойне закономерно: ведь на повестке дня стоял серьезнейший вопрос о бюджете Евросоюза на период с 2021 по 2027 годы, когда Великобритания уже пустится в одиночное плавание, оказавшись по собственной воле за пределами ЕС.
Явно смущенные демаршем Филиппа Леглиз-Коста сотрудники секретариата ЕС пытались объяснить ситуацию тем, что, мол, речь шла об обсуждении тематики в «рабочем формате», что по существующим практикам не предусматривает наличие перевода.
В постоянном представительстве Франции при ЕС с такой логикой не согласны. Там с немалым сожалением констатируют, что английский по-прежнему доминирует в евроструктурах, несмотря на выход из них Великобритании.
Следует отметить, что вопрос об отказе от английского неоднократно ставился континентальными европейцами, а особенно французами, которые помнят те славные для них довоенные времена, когда не язык Шекспира, а язык Мольера был главным в международном общении. Как писал по этому поводу известный французский лингвист Морис Перньер, «использование языка страны, которая не является членом ЕС, есть абсурд и нелепость».
Тем не менее, от английского так просто не избавиться, на что есть две причины. Первая формальная: в Ирландии и на Мальте, входящих в ЕС, он один из официальных языков (другие у них соответственно ирландский гельский и мальтийский). Другая заключается в реальном статусе английского, как языка «глобализации». По ряду опросов, в Европе им владеют в той или иной степени около 40 процентов граждан.