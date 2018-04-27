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Салехардские Комбинат и Гидропорт «сольют» в общую канализацию
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Салехардские Комбинат и Гидропорт «сольют» в общую канализацию 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Включена программа по реконструкции работающих в Салехарде канализационно-очистных сооружений.
Средства в виде субсидий будут выделены муниципалитету, а потом путём эмиссии акций заплачены подрядчику — Салехардэнерго. Работы планируется проводить в этом году и, возможно, завершить их к его концу или в начале следующего года. Об этом директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев сообщил на пресс-конференции.
Он пояснил то, что касается линии канализации. Если на левом берегу реки Шайтанки централизованная канализация, подключенная к канализационно-очистным сооружениям, работает, то для правого берега, где расположены районы Комбинат и Гидропорт, разработана программа. В прошлом году её одобрил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Сейчас прорабатывается финансирование прокладки централизованных сетей канализации по правому берегу. Коллектора, в том числе пройдут через храмовый комплекс, их подключат к новым реконструированным очистным сооружениям, в котором объём этих стоков уже предусмотрен.
Что касается разливов фекалий, случающихся на правом берегу по весне, по мнению Дмитрия Афанасьева, они происходят не только из-за переполненных септиков. Он отметил, что речь может идти и о работе управляющих компаний, и о сетях в цокольных перекрытиях. И ещё до сих пор на территории Салехарда остались выгребные ямы, то есть, и септики в частном секторе есть не везде. Проблема больше относится к благоустройству и функциям органов местного самоуправления.
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