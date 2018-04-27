Иностранцы, проживающие в Вологде, написали «Тотальный диктант» на отлично

41 житель Вологды справился с написанием «Тотального диктанта». Все они получили оценку «отлично».

Как рассказали организаторы, среди отличников двое — граждане других государств. Они настолько хорошо знают правила русского языка, что без ошибок написали сложный текст.

Всего в этом году в областной столице свои знания русского языка проверили 1004 человека. Это значит, что в следующем году Вологда может претендовать на звание столицы «Тотального диктанта».

Стоит отметить, что первые результаты появились на сайте образовательной акции 18 апреля. Однако после повторной проверки оценки некоторых участников изменились, причем в лучшую сторону. Поэтому тем, кто был расстроен своим результатом, рекомендуется еще раз посетить «личный кабинет».

Забрать проверенные работы вологжане могут сегодня до 17.30 на Самойло, 7.