Ещё
Москвичам стало проще попасть к врачу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кореи помирились
Кореи помирились

Москвичам стало проще попасть к врачу 

360tv.ru 2 часа назад
В информационных киосках столичных поликлиник установили новое программное обеспечение. Благодаря этому записаться на прием к участковым врачам москвичам теперь значительно проще, сообщил официальный сайт мэра и правительства города.
Для записи нужно нажать кнопку «Участковый врач», расположенную на экране устройства. Раньше пациентам приходилось выбирать из нескольких вариантов — «Терапевт участковый», «Врач общей практики», «Педиатр участковый», — теперь пункт всего один.
По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, многие москвичи и так прекрасно справляются с инфоматами: консультации им не требуются.
«Но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки», — добавил Хрипун.
После обновления ПО, помимо прочего, киоски стали работать быстрее.
С начала 2018 года жители Московской области записались на прием к врачу через интернет почти 3,3 миллиона раз. Этот показатель на 19% превышает данные за аналогичный период прошлого года.
360tv.ru: последние новости
Каждый россиянин получит номер ‐ СМИ В Подмосковье развивается проект по строительству теплиц - Воробьев «У нее были жалобы на дыхание»: родственник погибшей в московской пластической клинике рассказал об операции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ161
Поставим Макаревича на место630
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»55
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна85
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение