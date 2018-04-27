Москвичам стало проще попасть к врачу 

В информационных киосках столичных поликлиник установили новое программное обеспечение. Благодаря этому записаться на прием к участковым врачам москвичам теперь значительно проще, сообщил официальный сайт мэра и правительства города.
Для записи нужно нажать кнопку «Участковый врач», расположенную на экране устройства. Раньше пациентам приходилось выбирать из нескольких вариантов — «Терапевт участковый», «Врач общей практики», «Педиатр участковый», — теперь пункт всего один.
По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, многие москвичи и так прекрасно справляются с инфоматами: консультации им не требуются.
«Но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки», — добавил Хрипун.
После обновления ПО, помимо прочего, киоски стали работать быстрее.
С начала 2018 года жители Московской области записались на прием к врачу через интернет почти 3,3 миллиона раз. Этот показатель на 19% превышает данные за аналогичный период прошлого года.