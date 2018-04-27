Зажигательно рассказали о науке новосибирские школьники

Мероприятие проходило в Технопарке Академгородка в коворкинге «Точка кипения» при партнерстве СУНЦ НГУ. Более 150 зрителей ожидали выступлений слэмеров, чтобы при помощи аплодисментов определить, кто же станет победителем и получит главный приз — путевку в летний образовательный лагерь Наноград ( Владивосток ), где в июле состоится финальная битва за звание лучшего слэмера России среди школьников.

Всего за вечер выступило пять спикеров, предварительно отобранных организаторами проекта: Екатерина Печковская, Андрей Фишер, Даниил Попов (все — гимназия №3), Анастасия Кузнецова (школа №165), Иван Церегородцев (школа №119).

Анастасия рассказывала об обществе потребления и о том, чем грозит такое общество экологии, Андрей — о том, как он собрал робота, который плавает в воде. Иван спроектировал и сделал настоящие русские гусли, выяснив, как форма влияет на звук этого музыкального инструмента. Екатерина рассказала, как можно управлять визуальным вниманием, а Даниил написал скрипты для защиты доступа между клиентом и сервером в Сети на языке программирования Python.

Шумомер определил лучшего слэмера: по уровню шума аплодисментов им стал Даниил Попов с темой «Обеспечьте полную безопасность, ежедневно делая…». Именно его тема о безопасности в Сети оказалась самой актуальной и интересной.

СПРАВКА: Science slam school — новый формат научных соревнований школьников, позволяющий рассказать о научном проекте интересно и на понятном языке. Это международный проект, направленный на популяризацию науки и поддержку молодых ученых. Формат предусматривает состязательность, зажигательный микс стендапа и научного доклада.