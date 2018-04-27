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Зажигательно рассказали о науке новосибирские школьники
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Зажигательно рассказали о науке новосибирские школьники 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Мероприятие проходило в Технопарке Академгородка в коворкинге «Точка кипения» при партнерстве СУНЦ НГУ. Более 150 зрителей ожидали выступлений слэмеров, чтобы при помощи аплодисментов определить, кто же станет победителем и получит главный приз — путевку в летний образовательный лагерь Наноград (Владивосток), где в июле состоится финальная битва за звание лучшего слэмера России среди школьников.
Всего за вечер выступило пять спикеров, предварительно отобранных организаторами проекта: Екатерина Печковская, Андрей Фишер, Даниил Попов (все — гимназия №3), Анастасия Кузнецова (школа №165), Иван Церегородцев (школа №119).
Анастасия рассказывала об обществе потребления и о том, чем грозит такое общество экологии, Андрей — о том, как он собрал робота, который плавает в воде. Иван спроектировал и сделал настоящие русские гусли, выяснив, как форма влияет на звук этого музыкального инструмента. Екатерина рассказала, как можно управлять визуальным вниманием, а Даниил написал скрипты для защиты доступа между клиентом и сервером в Сети на языке программирования Python.
Шумомер определил лучшего слэмера: по уровню шума аплодисментов им стал Даниил Попов с темой «Обеспечьте полную безопасность, ежедневно делая…». Именно его тема о безопасности в Сети оказалась самой актуальной и интересной.
СПРАВКА: Science slam school — новый формат научных соревнований школьников, позволяющий рассказать о научном проекте интересно и на понятном языке. Это международный проект, направленный на популяризацию науки и поддержку молодых ученых. Формат предусматривает состязательность, зажигательный микс стендапа и научного доклада.
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