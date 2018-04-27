Самарским дачникам воду на участки подадут с 1 мая

Самаре дачные участки подключат к водоснабжению с 1 мая. Об этом сообщили в «Самарских коммунальных системах».

— Чтобы садоводы смогли поливать свои саженцы на законных основаниях, необходимо оформить разрешение на поливное устройство, — пояснили в «СКС». — Главное условие — техническая возможность и отсутствие долгов. Если на участке нет счетчиков, то в договоре необходимо указать его метраж.

Специалисты компании напоминают об ответственности за незаконные и самовольные подключения. Такие врезки наносят вред городскому хозяйству и угрожают экологической безопасности. Дачников-нарушителей будут отключать от водоснабжения и штрафовать.