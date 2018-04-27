Ещё
Самарским дачникам воду на участки подадут с 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарским дачникам воду на участки подадут с 1 мая 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре дачные участки подключат к водоснабжению с 1 мая. Об этом сообщили в «Самарских коммунальных системах».
— Чтобы садоводы смогли поливать свои саженцы на законных основаниях, необходимо оформить разрешение на поливное устройство, — пояснили в «СКС». — Главное условие — техническая возможность и отсутствие долгов. Если на участке нет счетчиков, то в договоре необходимо указать его метраж.
Специалисты компании напоминают об ответственности за незаконные и самовольные подключения. Такие врезки наносят вред городскому хозяйству и угрожают экологической безопасности. Дачников-нарушителей будут отключать от водоснабжения и штрафовать.
63.ru: последние новости
Шаповалову отказали в застройке территории стадиона «Буревестник» В Промышленном районе объявили карантин по бешенству Чашу фонтана «Мальчик и девочка» в Струковском саду выложили цветной плиткой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян150
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна51
Что Меркель отдаст за российский газ49
Морской авиации России предрекли смерть524
Россияне закупились подделками35
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение