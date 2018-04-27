На МЦК допустили появление напольной навигации

На Московском центральном кольце скоро начнут обновлять навигацию. Вместо наклеек с указанием последнего вагона установят антивандальные лайт-боксы, также на станциях могут появиться напольные указатели.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, сейчас уже удалены наклейки с перечнями станций и указанием остановки последнего вагона. «Вместо наклеек, которые на открытом воздухе долго не живут, планируем установить светящиеся лайтбоксы, — рассказали в МЖД. — Новая навигация будет не только удобнее, ее и заметить будет куда проще, чем наклейку на опоре навеса».

Кроме того, в МЖД рассматривают возможность нанесения напольной навигации.

Элементы информирования обновят до начала чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.

В МЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.