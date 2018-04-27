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На МЦК допустили появление напольной навигации
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На МЦК допустили появление напольной навигации 

Российская Газета 29 минут назад
На Московском центральном кольце скоро начнут обновлять навигацию. Вместо наклеек с указанием последнего вагона установят антивандальные лайт-боксы, также на станциях могут появиться напольные указатели.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, сейчас уже удалены наклейки с перечнями станций и указанием остановки последнего вагона. «Вместо наклеек, которые на открытом воздухе долго не живут, планируем установить светящиеся лайтбоксы, — рассказали в МЖД. — Новая навигация будет не только удобнее, ее и заметить будет куда проще, чем наклейку на опоре навеса».
Кроме того, в МЖД рассматривают возможность нанесения напольной навигации.
Элементы информирования обновят до начала чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.
В МЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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