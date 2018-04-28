ФАС попросила доработать законопроект о продаже лекарств в супермаркетах

Минпромторг ранее подготовил законопроект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность. Минздрав при этом уже выступил против законопроекта. А еще ранее, в марте, депутат Александр Петров также заявил, что Госдума выступает против законопроекта.

"В конце января 2018 года ФАС России согласовала с условием доработки законопроект Минпромторга РФ, предусматривающий внесение изменений в закон об обращении лекарственных средств и в ст. 2 закона об основах охраны здоровья граждан в части розничной торговли лекарственными препаратами", — говорится в сообщении.

"Однако впоследствии в ФАС России поступила обновленная версия законопроекта. По итогам ознакомления с документом в Минпромторг России было направлено заключение ФАС, в котором отмечалось о необходимости доработки проекта. Тем не менее, ФАС России поддерживает организацию продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях", — подчеркивается в сообщении.