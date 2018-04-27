ФАС отправила на доработку обновленный законопроект о продаже лекарств в магазинах

В конце января 2018 года ФАС России согласовала с условием доработки законопроект Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Закон об обращении лекарственных средств и в ст. 2 Закона об основах охраны здоровья граждан в части розничной торговли лекарственными препаратами.

"Впоследствии в ФАС России поступила обновленная версия законопроекта. По итогам ознакомления с документом в Минпромторг России было направлено заключение ФАС, в котором отмечалась необходимость доработки проекта", — сообщили в пресс-службе.

При этом в антимонопольной службе добавили, что ФАС России поддерживает организацию продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях.

О законопроекте

Ранее законопроект, разработанный Минпромторгом РФ, подразумевал получение супермаркетами лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных лекарственных препаратов. Документ с декабря 2017 года по 17 января 2018 года находился на общественном обсуждении.

В ФАС ранее отмечали, что принятие законопроекта не окажет негативного влияния на деятельность аптечных сетей.