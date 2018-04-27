ФАС отправила на доработку обновленный законопроект о продаже лекарств в магазинах 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила на доработку обновленную версию законопроекта Минпромторга РФ, разрешающего продажу безрецептурных лекарственных препаратов в магазинах без лицензии, но сам законопроект поддержала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного органа.
В конце января 2018 года ФАС России согласовала с условием доработки законопроект Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Закон об обращении лекарственных средств и в ст. 2 Закона об основах охраны здоровья граждан в части розничной торговли лекарственными препаратами.
"Впоследствии в ФАС России поступила обновленная версия законопроекта. По итогам ознакомления с документом в Минпромторг России было направлено заключение ФАС, в котором отмечалась необходимость доработки проекта", — сообщили в пресс-службе.
При этом в антимонопольной службе добавили, что ФАС России поддерживает организацию продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях.
О законопроекте
Ранее законопроект, разработанный Минпромторгом РФ, подразумевал получение супермаркетами лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных лекарственных препаратов. Документ с декабря 2017 года по 17 января 2018 года находился на общественном обсуждении.
В ФАС ранее отмечали, что принятие законопроекта не окажет негативного влияния на деятельность аптечных сетей.