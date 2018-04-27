В дни репетиций и проведения парадов в Ростове изменятся схемы движения городских маршрутов

В Ростове-на-Дону, в связи с подготовкой и проведением парадов, посвященных 73-й годовщине Великой Победы а также 100-летия со дня образования Южного военного округа, в схемы движения общественного пассажирского транспорта будут внесены временные изменения. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт». 1) движение автобусов по маршрутам №№ 3, 3А, 7, 67, 98: — 26 апреля, 3 мая (4 мая — резервный день) с 17:00 до 00:30 будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях; — 5 мая с 06:00 до 24:00 час. будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— 9 мая с 06:00 до 10:00 час. будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях; — 9 мая с 10:00 до 24:00 час. будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях; 2) движение автобусов по маршрутам №№ 70, 80: — 26 апреля, 3 мая (4 мая — резервный день) с 17:00 до 00:30 будет осуществляться по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Н. Нольная — ул. Мясникова и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. Закруткина — пр. Театральный и далее по маршрутам; — 5 мая с 06:00 до 24:00 час. будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— 9 мая с 06:00 до 10:00 будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам в обоих направлениях; — 9 мая с 10:00 до 24:00 будет осуществляться по схеме: пл. Привокзальная — ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам в обоих направлениях; 3) движение автобусов по маршрутам №№ 55-МТ, 80-МТ: — 26 апреля, 3 мая (4 мая — резервный день) с 17:00 до 00:30 час. будет осуществляться по схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Н. Нольная — ул. Мясникова и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. Закруткина — пр. Театральный — ул. Красноармейская и далее по маршрутам;

— 5 и 9 мая с 06:00 до 24:00 будет осуществляться по схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам в обоих направлениях. 4) движение автобусов по маршруту № 98-МТ: — 26 апреля, 3 мая (4 мая — резервный день) с 17:00 до 00:30 будет осуществляться по схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Н. Нольная — ул. Мясникова — ул. 14-ая Линия — ул. Закруткина — ул. 19-я Линия — пл. К. Маркса; в обратном направлении пл. К. Маркса — ул. 19-я Линия — ул. Закруткина — пр. Театральный — ул. Красноармейская и далее по маршруту; — 5 и 9 мая с 06:00 до 24:00 будет осуществляться по схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам в обоих направлениях.

5) Помимо этого, 25 апреля, 3 мая (4 мая — резервный день) с 17:00 до 00:30, 5 и 9 мая с 06:00 до 24:00:

— троллейбусы маршрута № 1 будут работать по схеме троллейбусного маршрута №5: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш; — движение троллейбусов по маршрутам №№ 2, 22 будет осуществляться по укороченной схеме до пл. Свободы от ул. 35-я Линия и Александровки соответственно; — 5 и 9 мая с 06:00 до 24:00 работа трамвайных маршрутов № 1, 4 будет приостановлена, а трамваи маршрута № 10 будут работать с заездом на конечную на улицу Текучева в обоих направлениях (по схеме:

ул. М. Горького — пер. Крепостной — ул. Текучева — пер. Нахичеванский — ул. Черепахина — пер. Крепостной — ул. М. Горького)