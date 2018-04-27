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Более 400 кг санкционных груш уничтожили в Нижнем Новгороде
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Более 400 кг санкционных груш уничтожили в Нижнем Новгороде 

В городе N 26 минут назад
Фото: В городе N
420 кг груш из Польши выявлено на одном из крупнейших рынков Нижнего Новгорода. В настоящее время санкционная продукция уже уничтожена. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Груши были обнаружены на оптовом рынке «Кузбасский» в ходе проверки, которую транспортная прокуратура провела совместно со специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Поскольку продукция из Польши запрещена к ввозу на территорию России, товар был снят с реализации и уничтожен. В отношении индивидуальных предпринимателей, которые торговали грушами на рынке, возбуждены дела об административном правонарушении.
Напомним, партию опасной клубники из Египта обнаружили в Нижегородской области.
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