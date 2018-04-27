Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца

Легкость, с какой никому в России не ведомый маргинал Никол Пашинян свалил такого матерого лидера, как премьер Армении Серж Саргсян , у многих поначалу не укладывалась в голове. Теперь выяснилось: Пашинян — гений игры в переодевания. Он мастерски перевоплотился в народного героя Армении — полевого командира по кличке Аво, павшего в бою в Карабахе в 1993 году. Даже повязку на руке Пашинян «позаимствовал» у покойника.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян в четверг пообещал: если он не станет премьером, на этот пост не выберут никого. Пашинян рассчитывает, что его выдвинут на пост в результате консенсуса всех фракций парламента, сообщила газета ВЗГЛЯД

За несколько часов до этого Пашинян уже повел себя не как бунтовщик, а как заправский новый хозяин республики — он призвал своих сторонников соблюдать общественный порядок, в частности, разблокировать улицы столицы.

Тем временем эксперты задаются вопросом — как бывшему журналисту, политику далеко не первого ряда, каковым до недавних пор был Никол Пашинян, удалось свергнуть политического тяжеловеса и долгожителя Сержа Саргсяна, бывшего полевого командира, прошедшего горнило карабахской войны, руководившего Арменией 10 лет и уверенного в том, что он будет «рулить» дальше?

Почему человек, чья партия год назад набрала на выборах всего 8 процентов, заявляет о том, что либо премьером будет он, либо в Армении вообще не будет премьер-министра — и ему верят?

Очевидно, что быстрая смена стабильности на революционную турбулентность возникла не на пустом месте. К правящей элитной группе — Саргсяну и его родственникам — были претензии со стороны других групп и кланов, у граждан накопились претензии к власти. А у «перманентного оппозиционера» Пашиняна хватило харизмы и организаторских способностей, чтобы направить протест в нужное русло. Но политика, особенно уличная, — та сфера, где формула «имидж — ничто» не работает.

Многие обратили внимание на то, как изменился облик Пашиняна. Вместо гладко выбритого и аккуратно подстриженного депутата в сером костюме все увидели решительного бородача (выглядящего старше своих 42 лет), в камуфляжной футболке и бейсболке «Адидас». «Я аплодирую стоя технологам армянской революции, — пишет в своем Фейсбуке московский политолог Георгий Федоров . — Посмотрите, как изменился образ лидера оппозиции Никола Пашиняна. Снизу фото до революции, а сверху во время. Продумано все до мелочей. Хорошо все продумано. Молодцы. Технологически все безупречно».

Впрочем, в окружении самого революционера слухи о применении политической технологии опровергли.

«Мы с 31 марта шагаем пешком по всей Армении. Начали с Гюмри и прошли 215 км до Еревана . То есть такой имидж создался естественным путем,

— рассказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь оппозиционера Тигран Авинян. — Мы все время были в пути, спали в палатках, наше шествие длится 14 дней и до сих пор продолжается. Да, ранее он ходил в костюме и галстуке, но шагать по дорогам Армении в такой одежде не очень удобно».

В этой версии сомневаются даже сами ереванские эксперты. «Думаю, почти во всех подобных случаях это политическая технология. Да, он действительно ходил пешком по Армении и не имел возможности ходить в костюме и при галстуке, а также душиться хорошим одеколоном. Но ведь зачем-то такой вариант был выбран, — пояснил газете ВЗГЛЯД директор Института Кавказа Александр Искандарян . — В итоге получился образ революционера, который поднимает толпу. А почему бы и нет? Дело понятное».

Майдан вообще располагает к неформальному стилю — Александр Турчинов Виталий Кличко выходили «в народ» без галстуков, а героиня предыдущего, «оранжевого» майдана Юлия Тимошенко предпочитала появляться вся в белом. Продуманный образ Юлии Владимировны — пожалуй, ближе всего к «обновлению» образа Пашиняна. Ее своеобразная прическа и блузки в народном стиле стали такой же «фишкой», как и борода самопровозглашенного народного премьера.

Сравнение толпы с женщиной, падкой на сильную личность, приписывают откровенно отрицательным героям истории, то Гитлеру, то Геббельсу. Но первым эту мысль выразил вполне добропорядочный человек — французский социолог и психолог Гюстав Лебон: «Как женщина, толпа всегда впадает в крайности». И вполне возможно, что на женскую часть радикализованной толпы на проспекте Баграмяна и площади Республики и был сделан расчет.

Николаса Мадуро. В образ борца за общее благо вписывается, собственно, и само пешее «хождение в народ», вызывающее в памяти (у тех, кто учился в советских школах) соответствующий образный ряд: от бескорыстных земских учителей до народовольцев, сплошь бородатых. XX век подарил еще более богатую «галерею» сильных личностей, среди которых было немало усачей и бородачей. Если небольшие усики под носом были дискредитированы, то пышные усы а-ля «вождь народов» и позже пользовались популярностью среди лидеров: навскидку можно вспомнить Саддама Хусейна и нынешнего лидера Венесуэлы

Монте Мелконян (кадр из видео)

Брутальный имидж «нового, улучшенного» Никола Пашиняна сравнивают с каноническими образами революционеров-«барбудос»: Фиделя Кастро и Че Гевары. Но более вероятно, как пишет в своем Фейсбуке политолог Денис Дворников , что за образец был взят другой, не очень известный за пределами Армении, но значимый для самих армян герой. Это Монте Мелконян по прозвищу Аво, один из командиров ополчения Нагорного Карабаха, погибший в бою в 1993 году.

В отличие от сугубо штатского Пашиняна, Монте с полным основанием носил камуфляжную форму. Этот уроженец Калифорнии, учившийся в Тегеране , фактически всю сознательную жизнь провел на различных фронтах. Набирался опыта у курдских партизан-пешмерга в Иране , участвовал в боях в Бейруте (защищал кварталы ливанских армян от фалангистов-маронитов). Участвовал в «акциях» и готовил боевиков организации АСАЛА. В 1991 году приехал в Армению и сразу же включился в организацию армии Арцаха — Нагорного Карабаха. На одной из самых известных фотографий с передовой Монте с перевязанной после ранения рукой говорит по рации.

На большинстве фотографий с ереванского майдана Пашинян в «боевом» камуфляже, с похоже перевязанной рукой, вещает в мегафон. В начале беспорядков, прорываясь к зданию парламента во главе толпы, депутат вроде как случайно упал на колючую проволоку, поранил руку и с тех пор ходит с этой «мужественной» повязкой. Но похоже, что и бинты — лишь элемент того, что сейчас называется «косплей» — переодевание в костюм известного персонажа (например, Бэтмена) и «отыгрывание» его роли.