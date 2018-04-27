Азбука правил дорожного движения

26 апреля в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 2045 прошла встреча команд дошколят КВН на тему: «Азбука правил дорожного движения»

Чем раньше дети начинают знакомиться и изучать Правила дорожного движения, тем грамотнее и безопаснее их поведение на дорогах и улицах города. Именно поэтому проведение занятий в игровой форме уже стало традицией во многих дошкольных учреждениях.

26 апреля в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 2045 прошла встреча команд дошколят клуба веселых и находчивых на тему: «Азбука правил дорожного движения». Соревновались две команды знатоков ПДД: «Светофор» и «Дорожные знаки». Ребятам пришлось разобрать немало сложных вопросов, дорожных ситуаций, отгадать загадки по Правилам дорожного движения, пройти полосу препятствий, соблюдая при этом требования дорожных знаков. Обе команды показали прекрасные знания ПДД и умение их применять в различных ситуациях, поэтому победила Дружба!

В жюри конкурса вошли: старший воспитатель ДО ГБОУ Школа № 2045 Светлана Салтыкова, социальный педагог ГБОУ Школа № 2045 Светлана Киселева и инспектор ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу капитан полиции Наталья Лазарева

Будем надеяться, что это мероприятие принесет огромную пользу в воспитании грамотных участников дорожного движения.