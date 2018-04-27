В поселке Провидения на Чукотке открыли первую теплицу

ТАСС , 27 апреля. Первая теплица появилась в поселке Провидения на востоке Чукотского автономного округа , который отличается суровым, субарктическим климатом, местные власти решают вопрос о прокладке к ней линии электропередачи. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу предприниматель и владелец хозяйства Ирина Кохановская.

"Мы уже собрали пробный урожай в 65 килограммов огурцов и два килограмма зелени. Сейчас планируется увеличение объема урожая в два раза. Как только будет решен вопрос с подачей электроэнергии в теплицу и мы сможем сделать ее круглогодичной, эти цифры вырастут еще больше", — рассказала собеседница агентства.

Теплица на участке в 490 квадратных метров располагается в 4 километрах от поселка Провидения, на бывшей подсобной территории морского порта. Овощи выращивают в грунте, а покрыта теплица поликарбонатом. Пока что она работает с апреля по октябрь. Другого тепличного хозяйства в поселке нет.

Стоимость 1 килограмма тепличных огурцов равнялась 500 рублям, однако продукция, привезенная в поселок морем, стоила гораздо дороже. Дешевая электроэнергия для промышленных потребителей в районе 4 рублей за киловатт позволит снизить цену на местные овощи. Местные власти занялись решением вопроса по подключению теплицы к линии электропередачи.

"Мы крайне заинтересованы в собственной продукции, тем более что у жителей арктического региона всегда есть потребность в витаминах. Сейчас мы решаем вопрос с выбором подрядчика и проведением к теплице электроэнергии. В этом случае предприниматель уйдет от ряда трат, в том числе и от закупки дорогого дизельного топлива, что положительно скажется на цене продукции", — сказал корреспонденту ТАСС глава Провиденского городского округа Сергей Шестопалов