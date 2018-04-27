Travel-игры: на какой фотографии запечатлена Великая китайская стена?

Давайте поиграем

Немного цифр

Если вы угадали, на какой фотографии Великая Китайская стена, то поздравляем, а если не угадали, — не беда. Сооружения на фотографиях действительно похожи, но главное отличие Великой Китайской стены от прочих крепостей — ее толщина, которая на некоторых участках доходит до 8 метров.

Строительство Великой Китайской стены началось в III в. до н. э. До наших дней сохранились участки, построенные в средние века.

Длина Великой Китайской стены — 8851 км.

Толщина в среднем достигает 5-8 м.

Это одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире — ежегодно здесь бывает около 40 миллионов туристов.

Повод увидеть своими глазами

Ну а повод посмотреть на это чудо света не за горами. 19 мая в Китае пройдет ежегодный забег по Великой Китайской стене (Great Wall of China Marathon) — марафон, который считается чуть ли не самым сложным в мире. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 42, 195 км и более 20 000 ступенек.

Рекордное время прохождения Great Wall of China Marathon принадлежит новозеландцу Дэвиду Ле Ливрье и составляет 6 часов 17 минут.

После такого забега точно не забудешь, как выглядит Великая Китайская стена!

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