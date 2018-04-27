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Число системных аварий в электроэнергетике в РФ в 2017 году снизилось на 12%
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Число системных аварий в электроэнергетике в РФ в 2017 году снизилось на 12% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Число системных аварий в электроэнергетике в России сократилось в 2017 году на 12,2% относительно показателя предыдущего года — с 41 до 36, говорится в презентации министра энергетики РФ Александра Новака к выступлению на всероссийском совещании по итогам прохождения осенне — зимнего периода 2017 — 2018 годов.
Как говорится в материалах Минэнерго, число системных аварий с обесточиванием потребителей на 100 МВт и более сократилось с 17 в 2016 году до 15 в прошедшем году.
Количество системных аварий, при которых происходило выделение энергорайонов на изолированную работу, при этом выросло с 11 до 13.
Число аварий со снижением генерирующей мощности сократилось с 17 до 15.
Причинами системных аварий в 2017 году являлись: неправильная работа устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) — 51,1% случаев, повреждение оборудования электростанций и подстанций — 25%, повреждения на воздушных линиях электропередачи — 20,5%, а также неправильные действия оперативного персонала — 3,4%.
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