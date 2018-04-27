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РСА: С введением натурального возмещения по ОСАГО увеличился размер страховых выплат
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РСА: С введением натурального возмещения по ОСАГО увеличился размер страховых выплат 

Агентство «Москва» 36 минут назад
С введением 28 апреля 2017 г. натурального возмещения по полисам ОСАГО увеличились размеры страховых выплат. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
«Средняя стоимость запасных частей, согласно нашим справочникам, постоянно растет. Поэтому действительно размеры выплат возросли, — отметил Е. Уфимцев.
По его словам, законом предусмотрено, что при натуральном возмещении страховая компания оплачивает ремонт по единой методике, но без вычета износа, как это происходит в случае с денежной выплатой.
При этом, по его мнению, введение натурального возмещения позволило решить проблему, связанную с деятельностью недобросовестных посредников.
«Такая мера была принята для того, чтобы противостоять действиям недобросовестных посредников, задача которых — получить деньги на руки. Опытные юристы с налаженными связями и схемами работы, знающие некоторые несовершенства нашего закона, обманом добиваются у пострадавшего передачи прав, а затем начинают выкачивать из страховых компаний деньги себе в карман» — пояснил он.
Е. Уфимцев отметил, что натуральное возмещение обходится дороже для страховых компаний, но при этом оно избавляет их от огромного количества убытков, которые те несут от недобросовестных посредников.
«Но, увы, в процессе согласования закона законодателями было введено такое количество правок, что приоритетное натуральное возмещение не работает так, как мы того ожидали. Его нужно совершенствовать», — заключил собеседник агентства.
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