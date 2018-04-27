Ракетные комплексы «Триумф» прикрыли Западную Сибирь 

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» прикрыли воздушное пространство Западной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны России.
Прежде чем подразделения полка, который дислоцируется в Новосибирской области, заступили на дежурство, они прошли учения на полигоне Ашулук в Астраханской области. «Триумфы» без проблем поразили на полигоне низколетящие и маневрирующие мишени. Эти объекты имитировали как истребители противника, так крылатые и баллистические ракеты.
Полк в Новосибирской области перевооружили на системы С-400 в марте 2016 года. Благодаря улучшенным характеристикам дальняя граница зоны поражения увеличилась в три с половиной раза. Это дало возможность эффективно прикрыть важные объекты в Западной Сибири.
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» разработана и произведена в концерне «Алмаз-Антей». Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Может поражать аэродинамические цели на расстоянии 400 километров и тактические баллистические цели — до 60 километров. Радар в состоянии обнаружить цель на расстоянии до 600 километров.