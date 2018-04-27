Ракетные комплексы «Триумф» прикрыли Западную Сибирь

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» прикрыли воздушное пространство Западной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны России.

Прежде чем подразделения полка, который дислоцируется в Новосибирской области , заступили на дежурство, они прошли учения на полигоне Ашулук в Астраханской области . «Триумфы» без проблем поразили на полигоне низколетящие и маневрирующие мишени. Эти объекты имитировали как истребители противника, так крылатые и баллистические ракеты.

Полк в Новосибирской области перевооружили на системы С-400 в марте 2016 года. Благодаря улучшенным характеристикам дальняя граница зоны поражения увеличилась в три с половиной раза. Это дало возможность эффективно прикрыть важные объекты в Западной Сибири.